Že už víte všechno? Pět věcí o sexu, o kterých se pořád dost nemluví

Americký režisér Woody Allen ve svém filmu Všechno, co jste kdy chtěli vědět o sexu (ale báli jste se zeptat) odkrývá řadu temných zákoutí lidské sexuality. Komediální snímek, který natočil v roce 1972, se skládá ze sedmi povídek se zvědavost budícími názvy jako „Funguje afrodiziakum?“, „Co je to sodomie?“, „Proč mají některé ženy potíže s orgasmem?“, „Jsou transvestité homosexuálové?“, „Co to je, když se řekne sexuální zvrhlík?“, „Jsou výsledky výzkumu v oblasti sexu přesné?“ a konečně „Co se děje při ejakulaci?“.

Od jeho natočení sice uplynulo přes půl století, řada otázek ale nezestárla a řeší se dál. Třeba i v současném britském seriálovém hitu Sex Education. V čem všem bychom v oblasti sexu ještě pořád potřebovali dovzdělat?