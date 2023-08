Partnerská terapie zadarmo. Pět triků, které vám zlepší vztah i chuť na sex

Napište si dopis

Komunikace je základem každého kvalitního (nejen milostného) vztahu. Pokud chcete dosáhnout harmonie, ať se má jednat o partnera či kamarádku, musíte s nimi hovořit. Naučit se konverzovat vhodným způsobem, sdělovat vlastní potřeby a touhy, ale i případnou nespokojenost.

Někdy ovšem může být metoda z očí do očí problematická, a tak se vám do toho moc nechce. Nedržte v sobě to, co vás trápí a co chcete jinak. Sice se vyhnete konfrontaci, ale nic nevyřešíte, spíš naopak. Praktickou a fungující alternativou rozhovoru mohou být dopisy. Zní to sice zastarale, ale paradoxně se skrz psaní někteří lidé dovedou otevřít.

Tip: V případě, že vám tento způsob svěřování nesedne, ale chcete se vyhnout přímé komunikaci, sedněte si k dotyčnému zády a mluvte. Někdy pomůže na kuráž i sklenka alkoholu. Jen pozor, abyste jazyk nerozvázali až moc…