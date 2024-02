Nuda v ložnici, divočina v hlavě. Mezi fantaziemi žen vede sex s cizím mužem

Co se týká sexu, je napříč společností rozšířený mýtus, že ženy k životu nepotřebují příliš erotického stimulu a snadno se smíří se sexuální nudou. To je ovšem obrovský omyl. Potvrzují to i výzkumy na toto téma. A jak jste na tom se sexuálními fantaziemi vy? Hlasujte v anketě na konci článku.