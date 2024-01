Sex, sledování fotbalu i nákupy. Vědci vysvětlují, co nás dělá šťastnými

Povinnostmi přeplněné dny dávají lidem jen málo prostoru vůbec přemýšlet, co jim přináší pravé potěšení, pocit štěstí a slasti, natož si tu či onu konkrétní radost dopřát. Přitom to není jen sex a jídlo, co člověka činí šťastným, byť vědci a psychologové tyto dvě vášně často řadí na přední místa.

Nedávná studie University of Canterbury na Novém Zélandu definovala 10 každodenních činností, které lidem navozují to největší potěšení a pocit štěstí. Jak bylo již uvedeno, první místo zaujímá sex, vzájemné dotýkání a mazlení. Tomu holdují i primáti, kteří touží a profitují ze vzájemných dotyků.

Lidé vášeň a sex milují, a pokud u toho ještě dokážou dosáhnout orgasmu, často tento pocit hodnotí jako nejpříjemnější ze všech. Kolik sexu ovšem vede k dlouhodobé spokojenosti? Možná vás to překvapí, ale ideální četnost sexuálních interakcí je jednou týdně. Ani méně, ani více.

Studie z roku 2015 publikovaná v časopise Social Psychological and Personality Science, která pracovala s informacemi od 30 tisíc lidí, to doložila následovně: „Vědci v rámci této práce zkoumali vztah mezi tím, jak často se páry podle svých slov věnovaly sexu, a uváděnou úrovní pocitu štěstí. Došli při tom k závěru, že nejšťastnější byly ty páry, které měly sex jednou týdně.Ty dvojice, jež se mu oddávaly dvakrát, třikrát nebo vícekrát týdně, nebyly o nic šťastnější. A lidé, kteřísi užívali sex méně než jednou týdně, pak vykazovali výrazně nižší úroveň štěstí,“ shrnul deník MF DNES.

Na gól někdy mozek reaguje jako na sex

Zatímco mnoho průzkumů řadí na druhé místo žebříčku „slastí“ jídlo, novozélandští vědci zde mají pití alkoholu a s ním spojené pocity euforie, snížení úzkosti či uvolnění sociálních interakcí. Na třetí příčce se pak umístilo dobrovolnictví.

Člověk je tvor sociální a právě služba a pomoc ostatním ho přirozeně naplňuje dobrým pocitem. Dobrovolnictví snižuje stres a uvolňuje dopamin, hormon motivující dělat člověka to, co vyvolává dobré pocity. Služba druhým přináší také pocit smyslu a uznání, což ve finále vede též ke snížení stresu. Aby to ovšem dobře fungovalo, je třeba dobrovolnictví nebrat jako povinnost.

Čtvrté místo patří meditaci. Duchovní uvolnění aktivuje hladiny hormonů dopaminu (neuropřenašeč potěšení), serotoninu (neuropřenašeč štěstí) a GABA(neuropřenašeč klidu). Jiné studie ovšem na „bramborovou“ pozici staví sledování sportovního zápasu.

Skotští neurologové z glasgowské Jižní všeobecné nemocnice publikovali studii zveřejněnou v odborném časopise Psychiatry Research Neuroimaging, kde vysvětlují, proč část mužů dává přednost fotbalu před čímkoliv, včetně sexu. Mužský mozek zažívá během sledování tohoto sportu stejné potěšení jako při orgasmu.

„Výsledky ukázaly, že oblast mozku spojená s intenzivní slastí, související například i se sexuálním vzrušením, je nejaktivnější ve chvíli, kdy padne gól,“ řekl neurolog John McLean s tím, že se však nedařilo prokázat, zda je vstřelený gól stejně silný stimul jako sex jako takový.

Podle vědců mozek fanouška fotbalu či hokeje reaguje na gól podobně jako na sexuální podnět. Sledování sportu se svou partnerkou či manželkou tak skýtá takřka jistotu pocitu štěstí. Tedy pokud váš tým zrovna neprohraje.

Páté místo v oblasti potěšení je objímání dítěte. Pro mnoho lidí je tento smyslový a duchovní zážitek nepřekonatelný a spojený s mírou štěstí vznikající při péči o děti obecně.

Další – šestou – aktivitou v žebříčku je poslech hudby. Ve chvíli, kdy naše uši vnímají libé zvuky, „navnadí“ to náš limbický systém, tedy část mozku dříve známou jako čichový mozek, kde je centrum reakcí na emoce, čichu nebo třeba dlouhodobé paměti. Mrazení u zvlášť emotivní hudby může být opět důsledkem dopaminu, neurotransmiteru, který spouští pocity potěšení a pohody.

Příčku sedmou obsadily večírky a party s přáteli. Vědci to dokládají tím, že do původní rodiny je člověk vržen náhodně, ale své přátele si vybíráme. Proto s nimi rádi trávíme čas, klidně i dlouhé hodiny a dny, jejich společnost přináší potěšení i kvůli socializaci.

Sociální sítě lidi už otravují skoro jako praní

Osobní záliby jsou zařazeny na osmou pozici, přičemž řada Čechů by je možná v žebříčku posunula ještě výš, neboť zvlášť některé koníčky patří ke specificky velkým českým národním záležitostem. Stačí zmínit turismus spojený s nejhustější sítí turistických tras na světě, na celé planetě ojedinělou láskou k houbaření, ale i tisíce spolků, ať už jde o včelaře nebo třeba chovatele akvarijních ryb.

Devátá příčka patří dle badatelů od „protinožců“ nakupování. Vizuální přitažlivost různých produktů, atraktivní vůně a zvuky rušných nákupních center a tržišť jsou zdrojem zážitku a vzrušení, ale také pocitu úspěchu a po nákupu ještě vítězství – to vše vede k lepší náladě.

Další studie zde zmiňují ještě sledování filmu, příjemnou procházku, jízdu autem, návštěvu lázní či masáž nebo čtení knihy. Na posledním desátém místě jsou podle vědců z Nového Zélandu hry jakožto sebemotivující činnosti spojené s potěšením, ať se jedná o jakýkoli způsob hraní.

Vědci ale zmapovali i nejhůře hodnocené aktivity a vytvořili z nich protikladnou desítku, tedy pořadí běžných aktivit, které lidé fakt nesnášejí. Na prvním místě vědci uvádějí marodění a stav těsně po nemoci, následuje Facebook a jeho neustálé sledování, třetí je práce v domácnosti, čtvrté studium a páté nekonečné psaní a čtení textových zpráv. Šestou příčku obsadila příprava či chození na přednášky, následuje placená monotónní práce, pak dojíždění, práce na počítači a desáté je praní.