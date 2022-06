Chyťte si svou „mušku zlatou“. Dobrá zpráva je, že štěstí se dá natrénovat

podle koučky a mediátorky Jany Tamchynové

Ozdravte svůj vztah k sobě. Snažte se o zdravou sebereflexi, budujte si nadhled.

Zůstávejte otevření a komunikujte o tom, co potřebujete nebo chcete. Ale také naslouchejte druhým lidem. Osvobodí vás to od manipulativních her.

Poznávejte své mantinely a učte se zdravě upřednostňovat sebe. Včas říkejte dost a ne.

Přijměte své nedostatky a omezení. Nechtějte být tím, koho z vás chtějí mít rodiče či okolí.

Nesrovnávejte se příliš s druhými. Je to jen známka nezdravých pochybností o sobě a tápání.

Nedávejte si přehnané či nedosažitelné cíle jen proto, aby vás přijali druzí. Jestliže vás nejsou schopni přijmout takové, jací jste, stejně se jim nikdy nezavděčíte.

Učte se radovat i z dílčích úspěchů a postupných kroků. Mnohdy je důležitější cesta, po níž jdete, než samotný cíl.

Nebojte se chybovat. Jde o cenné zkušenosti, díky nimž spíše rostete než ztrácíte. Pokud vám někdo tvrdí, že chyby ubližují, je motivován strachem a vy se jeho pohledem nenechte otrávit.

Nechtějte změnit, co změnit nelze. Minulost nepředěláte. Život v křivdě nebo s pocitem oběti (či viníka) je toxický. A už vůbec nevede k pocitu naplnění a štěstí.

Pracujte se svým tělem. Cvičte, choďte, běhejte, zkrátka se hýbejte, sami sobě tím dáte najevo zájem o sebe samé. V mnoha stresových a tísnivých situacích je právě fyzický postoj s narovnanými zády, pevnýma nohama na zemi a čelem natočeným k problému tím jediným, co v dané chvíli můžete udělat. I přesto své psychice vysíláte signál, že jste sebevědomí a připraveni všemu čelit. Zkrátka, že máte věc pod kontrolou.

A konečně to nejdůležitější: Nezapomeňte se smát a radovat s druhými lidmi. Usmívejte se navenek i sami v sobě. Každá situace skrývá prvek humoru, který může vše odlehčit a někdy i vyřešit.