Vyrobte si štěstí tady a teď. Máme několik tipů, jak na to

Spousta lidí má ve zvyku odkládat štěstí „na potom“. Až děti trochu povyrostou, až si koupí nové auto nebo dům, získají lepší práci, splatí hypotéku, přestanou kouřit, zhubnou dvacet kil, až konečně vyrazí na vytouženou exotickou dovolenou a pořádně si odpočinou.

To je jeden z nejčastějších způsobů, jak sami sobě zdůvodňujeme, proč nemůžeme být v žádném případě šťastní. Rozhodně ne tady a teď. Ostatně, jak bychom taky mohli? Vždyť nebyla splněna všechna nezbytná kritéria, vždyť dosud nepřišel ten správný čas.

Jste si ale jisti, že taková chvíle v budoucnu opravdu nastane? A vážně na ni chcete čekat další týdny, měsíce, či dokonce roky? Samozřejmě není nic špatného na tom, že si malujete budoucnost v zářivých barvách. Pouze byste kvůli tomu neměli zapomínat na přítomnost.

I teď přece můžete prožívat nádherné okamžiky, přestože vám zatím v garáži neparkuje vysněné auto a z hypotéky na dům zbývá ještě nejmíň třicet splátek. Skutečné štěstí se skládá ze stovek maličkostí. A právě na těch nejvíc záleží.

Zkuste někdy pozorovat děti, když si hrají. Jsou plně ponořeny do dané činnosti a nevnímají okolní svět. Nacházejí se přímo uprostřed dění, nadšené a totálně pohlcené tou báječnou hrou, a jsou – jednoduše šťastné. Děti prostě umí žít.

Taky jsme to kdysi uměli. To až později jsme se začali bát života a vymýšlet si různé mechanismy, které tuhle naši přirozenou dovednost sabotují. Řekněte sami, není to škoda? Štěstí není o náhodě nebo vnějších okolnostech. Štěstí je volba. Vaše vlastní rozhodnutí. Vaše zodpovědnost. Tak s tím něco udělejte!

Uvědomte si, že dnešek je prvním dnem zbytku vašeho života a pojďte si ho užít naplno a beze strachu. Není čas ztrácet čas. Na život se nečeká. Lektorka Lucie Harnošová, autorka knihy Alchymie sebelásky, a koučka Life Academy Petra Procházková pro vás připravily několik kroků, se kterými můžete začít teď hned. Umíchejte si svůj koktejl štěstí. Pokud budete trpěliví, budete jeho přípravě věnovat dostatek času a lásky a přidávat své vlastní originální ingredience, určitě si na něm pochutnáte.