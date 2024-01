Nenechte svou vagínu zestárnout. Podpořte ji sexem, cviky i kuličkami

Je celkem snadné na první pohled zamaskovat přicházející známky stárnutí: sem tam šedý vlas skryje přeliv nebo blond melír. Povadlou pleť vypne kolagen a jemné vrásky v obličeji a v dekoltu zase kyselina hyaluronová, skvrny na pleti nebo na rukou zamaskuje céčko nebo pigmentové krémy...

Ale co naše svatyně? Jak vlastně stárne klín a kdy poznáme, že podzim přišel i na naši vulvu a vagínu? Kdy je v nejlepší kondici, jak se v čase mění a kdy už volá SOS?

Vagína se s věkem mění stejně jako naše hormonální hladina a od toho se odvíjí, jak se cítíme, jaké neduhy řešíme nebo jak si třeba užíváme sex. Samozřejmě to bude jiné ve dvaceti a jiné v padesáti. Pojďme se podívat na to, co pro ni můžete udělat, aby vám vydržela co nejdéle v kondici.

20 let Vagína na vrcholu

Je vám něco přes dvacet? Gratulujeme, vaše vagína je v nejlepší kondici a zpravidla nepotřebuje žádnou speciální péči. Tělem čile proudí směsice hormonů estrogen a progesteron v bohatém množství.

„V tomto období se zpravidla řeší například kvasinková infekce nebo záněty, případně vyšší výtok v důsledku vyšší hladiny estrogenu či bolest související se sexem v případě, kdy nedošlo k úplnému protržení panenské blány,“ jmenuje nejčastější neduhy známý gynekolog Pavel Turčan.

Ve svých dvaceti ženy často berou antikoncepci a po jejím vysazení je může trápit silnější výtok vlivem vyšší hladiny hormonu estrogenu. „Přicházejí s tím, že mají infekci, ale nejde o onemocnění, je to známka toho, že vagína fyziologicky správně funguje, protože právě v době ovulace výtok řídne, je průhlednější, může ho být více,“ upozornil Turčan.

Vaše stydké pysky už nemusejí být tak plné, jako byly v období puberty, ale mohou se stáhnout lehce dovnitř, ubyl jim tuk.