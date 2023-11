Být nad věcí chce trénink. Psychickou odolnost ovlivňujete každý den

V životě nás potkávají různé situace. Příjemné a nepříjemné, radostné i smutné, bezstarostné, ale i konfliktní. Tak to zkrátka je a nezbývá než to přijmout. Stejně jako fakt, že čas od času procházíme obdobím nelehkých životních zkoušek a krizí, kdy nejsme schopni vidět ono pomyslné světlo na konci tunelu a kdy máme pocit, že to snad nikdy neskončí, že se z této šlamastyky už nevyhrabeme.

O tom, jak – a zda vůbec – takové situace zvládneme, rozhoduje právě naše psychická odolnost… Je to svým způsobem paradox. Mnozí z nás tráví týdně celé hodiny ve fitku, aby získali lepší fyzičku, každý den doslova po hrstech polykají vitaminy a podstupují všemožné očistné kúry, aby posílili svou obranyschopnost a vyhnuli se virózám.

Ale co „duševní imunita“? Na tu se dost často zapomíná, ačkoli je pro náš život zcela zásadní.