Rodinná zábava levně, hravě, prázdninově. Nadchněte teenagera i batole

Byť člověk na vstupy do hradů, zámků, akvaparků, zoo, lanových center či zábavních parků využívá různých rodinných slev, kuponů a voucherů, stejně se neubrání pocitu „oslíčku, otřes se“. Musí být zábava opravdu tak drahá? Možná stačí jen vzpomenout si na vlastní dětství a táborové hry. Tady je několik tipů, jak strávit příjemné letní dny s rodinou a neutratit za to majlant.

Piknik

Proč se někam tahat s hromadou jídla, vysedávat na dece, po které lezou mravenci, a ještě se vystavovat pohledům kolemjdoucích? Protože to má své kouzlo. Ne nadarmo patří piknikování mezi nejoblíbenější způsob trávení volna v Británii či severských zemích. A svačina je stejně základem každého výletu.

Plánování pikniku je samo o sobě dobrým programem – na přípravě jednoduchých pokrmů se mohou podílet i malé děti. A pak stačí jen dobýt vysněné místo někde u vody, nebo vylézt na kopec a užít si pohodové odpoledne.

Tvoření a bádání v přírodě

Když se jde na procházku, většinou se lidé snaží dostat z bodu A do bodu B bez neustálých zastávek na pití, svačinu a hraní si. Co to vzít přesně naopak a z cesty udělat cíl? Vyrazit do lesa a užít si tvořivé odpoledne? Že vaše děti neoplývají kreativitou? A co stavění domečků pod stromy? Nebo jen sbírejte přírodniny a doma z nich na velkém archu papíru vytvořte mapu vlastního fantaskního světa.

Spousta dětí má z YouTube a Instagramu nastudované tvůrčí tutoriály – budou samy vědět, co chtějí zkusit. V případě, že si vezmete s sebou do přírody pomůcky (velké čtvrtky, křídy, uhly nebo jen voskovky), můžete si rovnou zahrát na umělce, badatele či průzkumníky – podle naturelu a věku vašich ratolestí. Někoho víc potáhne krajinomalba, jiný si třeba začne vytvářet herbář, malovat sbírku kamenů nebo se promění v entomologa.