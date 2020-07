Prázdninový horoskop. Na co se můžete v létě těšit?

Beran

21. 3. až 20. 4.

Co můžete udělat hned, neodkládáte. Super! Vám umění mindfulness, tedy žít přítomným okamžikem, vešlo do krve už dávno.

JAKO NA HOUPAČCE: Čas zklidnění už máte za sebou, teď to zase chce trochu vzruchu. Dobrodružná duše prostě potřebuje občas vzlétnout. Jen si předem spočítejte, na kolik vás let balonem, zážitková večeře nebo návštěva kasina pro početnou rodinu vyjde. Spořivost není vaší silnou stránkou, tak abyste po létě měly co do pusy.

PRIMA DOVOLENÁ: Chcete se vrátit do dětství? Půjčte si stan, sbalte spacák a toulejte se po místech, kam jste kdysi jezdívaly. Ale organizované kempování pro vás není, zážitky slibuje volná příroda. A na Šumavě je stejně krásně jako u Mácháče. Pozor, abyste náhodou nestanovaly na soukromém pozemku, proč zbytečně platit pokutu, vy přece dokážete utrácet na úrovni.

STOPROCENTNÍ RADOST: Do všeho jdete po hlavě a často strhnete svým nadšením i ostatní. Potěší vás, když se peníze promění v nezapomenutelné zážitky, hlavně když bude na co vzpomínat. Vaše energie je doslova spalující, pojištění proti požáru se hodí.

VŠECHNY PODOBY LÁSKY: Užijte si vášeň na plné pecky (pokud jste nezadané), nebo ji držte pod pokličkou (flirtujte s mírou, když jedete na dovolenou s partnerem). Žádný pořádný chlap není momentálně v dosahu? Nic se neděje. Vy se bez něj dokážete obejít. Zatím...

NA CO SI DÁT POZOR: Vaše netrpělivost občas leze někomu na nervy, tu a tam postrádáte takt. Podívejte se na svět jinýma očima. Nebo si aspoň nasaďte sluneční brýle.