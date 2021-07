Jak přežít letošní prázdniny? Vyrazte pod stan a zapojte fantazii

ilustrační snímek

Kdo poctivě pracoval nejen v zaměstnání, ale ještě každý den „makal“ na učení se s dětmi, ten by na konci června rozhodně zasloužil metál.

Jenže rodičovství není pro sraby.



A nová výzva už je tu. Při troše dobré vůle však určitě najdete společné aktivity, které vás vzpruží všechny bez rozdílu věku.



Tábor jako velká neznámá

Je to skvělá možnost, jak mít postaráno o děti, když si nemůžete vybrat volno. I letos je můžete přihlásit na týdenní i delší pobyty, případně na příměstské tábory. Některé už mají kapacity téměř naplněné, tak zbytečně neotálejte. Jenže jestli se nakonec skutečně zrealizují, to s jistotou nikdo neví. Ale znáte to: Štěstí přeje připraveným. Tak proč přihlášku nepodat?! Když se to povede, dáte svým ratolestem příležitost načerpat zážitky, které jim už nikdo nevezme. Kdo by si občas nevzpomněl na noční bojovku, táborové soutěže, případně zkažený žaludek, no řekněte?