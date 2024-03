Skoncujte s automatismy, myslete na nejhorší. Jak dosáhnout duševní pohody

Harmonie. Vnitřní rovnováha. Všichni po ní toužíme, všichni ji chceme mít. Intuitivně totiž cítíme, že právě tohle je ten hlavní zdroj, ze kterého se dá v životě čerpat. Což je i důvod, proč hltáme kvanta duchovní literatury, jezdíme na seberozvojové semináře, kde čelíme svým strachům a omezujícím přesvědčením, běháme hodiny po lese a pouštíme si do uší motivační podcasty, před spaním si zapisujeme, co všechno se nám toho dne podařilo, případně se snažíme meditovat, i když často jen svádíme nerovný boj s dotěrnými myšlenkami. Děláme zkrátka všechno, co je v našich silách. Stojí to čas, energii, někdy i nemálo peněz, a hlavně – ztracené iluze.

Když po všech těch marných hokusech pokusech nakonec zjistíme, že nejsme ani o píď blíž oné vysněné blaženosti, zachvátí nás bezmoc, vztek a beznaděj (u citlivějších jedinců se možná dostaví i přímo ukázková „depka“). Řekněte sami: Není absurdní chtít se dobrat vnitřního klidu způsobem, který člověka frustruje a vyčerpává?

Vždyť to jde i jinak, navíc mnohem snadněji a bez zbytečného stresu. Nepotřebujete k tomu psychologa, chytré knížky, semináře ani deník vděčnosti. Pro začátek postačí třeba jenom dřez s horkou vodou a trochou saponátu. A k tomu pár špinavých talířů.