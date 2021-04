Pokud si myslíte, že se pro vás meditace nehodí, pak ji potřebujete nejvíc

Pokud chcete cítit radost a vnitřní naplnění, posílit své zdraví a zlepšit sebekontrolu, pak vyzkoušejte meditaci.

Někdo při tomto slově možná protočí panenky, protože si představí, že by měl strávit hodinu sezením se zavřenýma očima, pomalu dýchat a celkově se pokoušet o cosi mystického a neuchopitelného. Naučit se meditovat ale není žádná věda a zdaleka to není jen výsadou zapřisáhlých jogínů či východních kultur. Počátky mohou být náročné kvůli naší neklidné, uspěchané mysli, ale nenechte se odradit. Je to dokonalý způsob odpočinku pro tělo i duši, který nestojí nic jiného než trochu času a trpělivosti.