Jóga není jen pro pružné sportovce a mladé, boří mýty instruktorka

Jóga je jedno z nejpopulárnějších cvičení. Na její blahodárné účinky se pějí ódy, dokonce se cvičí i oční jóga nebo jóga smíchu. Opravdu je tak všemohoucí?

Je otázka, do jaké míry je třeba takzvaná oční jóga jógou. Jóga v původním významu je totiž něco jiného než jen cvičení. V první řadě jde o způsob, jak začít vnímat víc sám sebe, svoji mysl, svoje tělo. V józe se praktikují ásany, tedy pozice nejen pro dobrou fyzickou kondici. Pokud k ní budeme přistupovat jen jako ke cvičení, sice se protáhneme, ale pravý benefit nám unikne. Díky józe začneme ovládat svoje tělo, začneme s ním pracovat, dostaneme ho pod kontrolu. Přestaneme ho používat jen jako něco, co nás přenese z domu do práce a z práce domů a do čeho můžeme nasypat cokoli k jídlu a nalít jakoukoli tekutinu.

To znamená, že vy jako cvičitelka jógy byste si už nikdy nedala knedlo zelo vepřo?

Ale možná že i dala, raději tedy bez vepřa. Jen chci říct, že člověk, který praktikuje jógu, víc vnímá, co mu dělá dobře a co ne, tuší, že pizza v deset večer není ten nejlepší nápad. Při cvičení jógy opravdu časem odezní chutě na nezdravá lákadla.

Co se týče fyzické stránky, hodně se jóga doporučuje na bolavá záda, jeden z nejrozšířenějších problémů dneška.

Ano, protože vlivem sedavých zaměstnání bývají zádové svaly přetížené a zkrácené. Většina lidí má přes den shrbenou páteř, sedí v poloze, kdy je povolené břicho, což je kritická situace pro spodní záda. Je především potřeba rozhýbat páteř, rozhýbat klouby, protáhnout svaly, ale zároveň vše vybalancovat posílením. Jenom protažení nefunguje. Někteří lidé jsou totiž hypermobilní, mají uvolněné vazy a právě ti potřebují víc zpevnit. Naopak lidé, kteří jsou hodně siloví z jiných sportů, zas potřebují víc protáhnout. Celkově bychom měli usilovat o rovnováhu.

Pomůže jóga i s jinými oblastmi?

Cvičební systém jógy je velmi komplexní. Ásany se dělají většinou symetricky, působí na obě strany stejně a v dobře sestavené jógové lekci procvičíte celé tělo, nejenom záda. Navíc zklidníte mysl, uvolníte napětí.

Za jak dlouho se projeví pozitivní efekt cvičení?

Až za čas. Hned po prvním cvičení se samozřejmě budete cítit příjemně, protože jste se protáhli. Ale celkový efekt se ukáže až po dlouhodobém pravidelném praktikování. Já konkrétně cvičím Aštanga jógu, což je relativně dynamické cvičení, pozice jsou držené kratší dobu, cvičí se plynule jedna pozice za druhou v přímém sledu, zaměřujeme se na synchronizaci pohybu s dechem. Sestava trvá asi hodinu a půl a měla by se ideálně cvičit šestkrát týdně. Jeden den odpočinek a ženy by neměly cvičit během menstruace.

Zklidnění v kanceláři Sedíte den co den osm hodin nehybně v zaměstnání, před sebou počítač a jeden neřešitelný úkol za druhým? Podle lektorky jógy Markéty Makovské vás uvolní jednoduchá cvičení, která se dají dělat i na židli – například lehká rotace, otočení přes pravé rameno, přes levé rameno, úklon hlavy a podobně. „Když zapojíte hluboký nádech a výdech, pocítíte, že stres odeznívá, mysl se zklidňuje a úkoly, které se dosud hromadily, vidíte najednou čistěji a už vás tolik nepohlcují,“ radí.

„Jóga je skvělá v tom, že vás vede k vnímání přítomného okamžiku,“ uvažuje dál Makovská o tom, co je pro naši mysl i tělo zdravé. „Hlava se nechá lehce pohltit myšlenkami, dramaty, událostmi, které ještě nenastaly. Myslíme na třídní schůzky nebo pohovor s šéfem, už když jdeme ráno do práce, místo abychom vnímali stromy kolem a svoje dítě, které nás drží za ruku.“

Opravdu se musí šestkrát týdně?

Není nutné každý den cvičit hodinu a půl – lepší je pravidelnost, i když po menších dávkách, než si zacvičit jednou týdně nebo za čtrnáct dní v plném rozsahu. Je lepší si postupně zvykat. Za deset patnáct minut klidně stihnete třeba „Pozdrav Slunci“ i s krátkou meditací, když nemáte více času.

A když si člověk nevyhradí ani tu čtvrthodinu?

Pak je to smutné a měl by si na sebe čas udělat. Znám ženy, které vychovávají tři čtyři děti, chodí do práce a praktikují jógu. Holt si musí třeba trochu přivstat, ale z dlouhodobého hlediska se tato snaha obrovsky projeví na jejich zdraví.

Je jóga vhodná i pro muže? V Česku ji cvičí víc ženy...

Přitom původně byla jóga v Indii záležitost výhradně mužská. Na Západě byl zpočátku zájem nejspíše vyrovnaný, ale o jógu jako cvičení se pak začaly více zajímat ženy, které uvítaly její nesoutěživost a důraz na jinou kvalitu pohybu, než je běžné u klasických sportů. Muži se častěji zaměřují na výkon a silové nebo týmové sporty, ale zájem o jógu mezi nimi v současnosti roste.

Můžu tedy jógu v klidu doporučit třeba i našemu dědečkovi?

Samozřejmě, v Indii jsem potkávala osmdesátileté jogíny, kteří jsou díky józe v neskutečné kondici. A jak mají jasnou mysl! U nás by se nejspíš dědeček bál na jógu přijít, protože by podlehl stereotypu, že jóga je právě jen pro ženy. Druhý nejrozšířenější mýtus: jóga je jen pro mladé a ohebné. Trochu na tom mají podíl i média, která si ráda vybírají fotobankové fotky krásných modelek na pláži v zajímavých pozicích. Ale realita na jógových lekcích je jiná. Pokud cítíte, že nejste ohebný nebo ohebná, není to důvod na jógu nejít. Naopak. Je to důvod na jógu jít.

Nemohou stydliví začátečníci začít s jógou doma u televize?

Doporučuji – obzvlášť lidem, kteří s tělem neumí tak dobře pracovat – lekce s dohledem profesionála. Lektor ví, jak provádět pozice, aby tělu prospívaly. Jsou ásany, jako například „pozice dítěte“, se kterou by neměl být problém, ale například u záklonových pozic, jako „pes hlavou nahoru“ nebo „malý můstek“, je důležitá správná technika.

Mohla by tedy jóga i ublížit, začneme-li například amatérsky protahovat bolavá záda?

Záleží na tom, v jakém stavu jsou. Něco jiného je občasné pobolívání zad z práce a něco jiného je chronická bolest, kdy se člověku i špatně vstává z postele. V takovém případě jsou nejlepší specializované kurzy, případně konzultace s lékařem nebo fyzioterapeutem. Při běžných bolestech zad, kdy cítíte ztuhlá bedra a podobně, bývá většinou nejlepší pomoc začít se zkrátka hýbat. Jakkoli.

Přiznám se, že se moc nevyznám v druzích jógy – je jich celkem dost. Dají se stručně popsat?

Všechny přístupy míří jedním směrem, k sebeuvědomění. Některé vůbec nevyužívají jógové pozice a jen se medituje nebo se odříkávají různé mantry. Jiné přístupy jsou spíš fyzičtější – těm se říká Hatha jóga a zahrnují většinu cvičebních systémů. Často se za Hatha jógu považuje taková pomalejší, klidnější jóga. Pak jsou dynamičtější přístupy, například Vinijása jóga nebo Aštanga jóga. Iyengar jóga je zase velmi precizní, technická, na pozici se připravujete delší dobu, pak také delší dobu v pozici zůstáváte, využívá se i různých pomůcek.

Moderní je i hormonální jóga, cvičí ji ženy, kterým se nedaří otěhotnět nebo mají problémy v menopauze.

Hormonální jóga je v podstatě součástí Hatha jógy. Jde vlastně o specifickou sestavu věnovanou stimulaci endokrinního systému, čili může mít dobrý vliv například i na štítnou žlázu. Ale nemusíte se věnovat právě hormonální józe, abyste působila na vnitřní orgány. Když cvičíte široké spektrum jógových pozic a dobře dýcháte, pak prakticky nejen posílíte a protáhnete tělo, ale působíte i na vnitřní orgány – samozřejmě na střeva, žaludek, ledviny, játra, hormonální i lymfatický systém.

Myslíte si, že jóga je vhodná pro děti?

Určitě, jóga děti obvykle i hodně baví. Pozice jsou často pojmenované po zvířátkách, což se dětem líbí.