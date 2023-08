Tajemství malých meditací. Šest typů cvičení, které vám pomohou

Krásně se to řekne a stejně dobře se to v klidu čte – stačí jen zhluboka dýchat, na chvíli se soustředit do vlastního nitra a nechat zklidnit myšlenky. Ovšem přesně toto nám přijde často těžké realizovat, když nás drží v hrsti každodenní stres a nevíme, kde nám hlava stojí. Jenže: kdo nedokáže vypnout, zestárne rychle, až o deset let rychleji.K tomuto závěru došli američtí odborníci. Naštěstí také objevili obrannou strategii: meditaci!.

Celá řada studií prokázala ohromující účinky malých oddechových přestávek. Meditace: omezují tvorbu stresových hormonů, které urychlují proces stárnutí, vyhlazují rysy obličeje a mají na organismus stejný účinek jako mnohahodinový hluboký spánek.

Ale pozor, momenty ponoru do vlastního nitra jsou jiné než usínání. Mozek při nich není v žádném případě vypnutý z provozu, je to přesně naopak. Vědci podle snímků z magnetické rezonance zjistili, že během meditace jsou velmi aktivní zvláště ty oblasti mozku, které jsou zodpovědné za pozornost, regulaci emocí a uvědomování si vlastního těla.

Meditace mění mozek

Už po několika cvičeních pocítíte, že se vám projasňuje mozek a myšlenky se zklidňují. Budete–li meditovat denně 25 minut po dobu osmi týdnů, mohou být dokonce objektivně změřeny pozitivní změny ve struktuře mozku. A důsledky pak pocítíte v normálním životě, například si snáze něco zapamatujete nebo se dokážete lépe soustředit na řešení věcí.

Tichým ponorem do svého nitra trénujete vnímání sami sebe. Třeba pokud se týká stresu, pochopíte vlastní hranice zátěže, a tak automaticky předcházíte přetěžování. A také jen jakoby mimochodem posilujete imunitní systém – tedy jste méně nemocní. Výzkumy to jednoznačně potvrzují.

Největším plusem ovšem je, že vám meditace nabízí možnost vnitřně se koncentrovat v jediném drahocenném okamžiku „tady a teď“ a prožít celé bohatství tohoto momentu. Místo abyste přemýšleli o tom, co vás rozčiluje, nebo na vás vytváří tlak, zažijete pocit naděje a povznesení.

Najednou v sobě pocítíte síly, které vás učiní v běžném životě silnější a vyrovnanější, klidnější, šťastnější. Zkuste to, za to nic nedáte, zažijte to, zažijte moment uvědomění si svého já. Popíšeme vám nejlepší cvičení pro začátečníky.