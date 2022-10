Ať se děti neučí jen data, spíš práci se zdroji, říká „bláznivá dějepisářka“

Předpokládám, že na základní škole patřil dějepis k vašim nejoblíbenějším předmětům. Co vás na historii dodnes baví?

Bohužel nemohu říci, že bych ho nějak milovala. Bavil mě, ale žádná velká láska to nebyla. Ta přišla až mnohem později, nejspíš během studia na vysoké škole. Zjistila jsem, že historie nemusí znamenat jen jména, letopočty a politické události. Ale že historie, respektive že dobové prameny nám také dokážou vyprávět, jak lidé dříve žili, co jedli, jak se oblékali, co milovali, nenáviděli, v co věřili, jak například prožívali nemoci, stesk, lásku, smrt. Uvažovali stejně jako my dnes? Měli stejný žebříček hodnot? V čem se lišili a v čem byli naopak stejní? Na to všechno se můžeme historických pramenů ptát a při troše štěstí v nich také nalézt odpověď.

Mnoho lidí má mezery v moderních dějinách a vlastně pouze v tomto případě považuji neznalost historie za skutečný problém.