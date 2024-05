Kazachstánský exministr utloukl k smrti manželku. Dostal 24 let

Exministrova žena, jednatřicetiletá Saltanat Nukenovová, byla nalezena mrtvá loni v listopadu v restauraci, kterou vlastnil příbuzný jejího manžela. Zbitá žena byla v bezvědomí celé hodiny, podle pitevní zprávy zemřela kvůli poranění mozku. Jedna z jejích nosních kůstek byla zlomená a na obličeji, hlavě, pažích a rukou měla četné modřiny.

Úřady následně obvinily nyní čtyřiačtyřicetiletého expolitika z mučení a vraždy spáchané s mimořádnou krutostí, za což mu podle serveru BBC News hrozilo 20 let až doživotí. Bišimbajev u soudu několikrát odmítl, že by se dopustil vraždy, a zpočátku tvrdil, že Nukenovová podlehla zraněním, která si sama způsobila po předchozí hádce v restauraci. Jeho obhájci zprvu žádali, aby byl obviněn z usmrcení z nedbalosti, za což by mu hrozily nejvýše tři roky vězení.

V soudní síni byly nicméně během procesu promítnuty záběry zachycující bývalého ministra, jak mladou ženu opakovaně kope, bije pěstmi a tahá za vlasy.

„Mé počínání se stalo příčinou smrti milovaného člověka,“ připustil exministr v závěrečném vystoupení před soudem, opět však podle BBC tvrdil, že nechtěl ženu zabít. „Jsem vinen, ale nikoliv z úmyslné vraždy,“ zdůraznil. Podle svých slov se dopustil vážné újmy na zdraví s následkem smrti, popřel však, že by se dopustil mučení a vraždy s mimořádnou krutostí.

Podle obžaloby Bišimbajev zakazoval ženě pracovat a ustavičně ji kontroloval, fyzicky a psychicky ji týral. Důvodem vraždy byla žárlivost.

„Nejsem tvá hračka, nejsem tvé dítě, abys mne neustále děsil a pořád opakoval totéž. Nejsem slabomyslná, pokud sis nevšiml. Po každé hádce se dávám 24 hodin dohromady a pak tě mám vítat úsměvem a nedejbože, abych byla unavená,“ psala Nukenovová svému muži v jedné textové zprávě, kterou u soudu přečetla prokurátorka.

Soud shledal expolitika vinným a podle ruské agentury TASS hovořil v jeho případě o nebezpečné recidivě. Bišimbajeva, jenž vedl resort hospodářství od května do prosince 2016, soud už před několika roky odsoudil k deseti letům vězení za úplatkářství, ale po necelých třech letech za mřížemi se dostal na svobodu díky amnestii a podmíněnému propuštění.

Bachytžan Bajžanov, který pomáhal svému příbuznému při pokusu skrýt vraždu, byl odsouzen na čtyři roky, uvedla agentura AP. Před soudem připustil, že nařídil smazat záznam z kamer v restauraci, ale tvrdil, že nevěděl o tom, že byl spáchán těžký zločin.

Mnoho Kazachů považuje Bišimbajeva za typického člena bohaté vládnoucí elity země. Ještě před rozsudkem vyjadřovali obavy, že i v případě odsouzení se nějak dokáže vyhnout odpykání trestu, stejně jako při předchozím odsouzení.

Dvacetimilionový a na ropu bohatý Kazachstán má řadu dalších příkladů, kdy členové elity unikli trestu za různé zločiny, což posiluje nedůvěru veřejnosti v právní systém, poznamenal Reuters.

Domácí násilí je ve středoasijské zemi velkým problémem, podle vládních dat ho zažila od svého partnera každá šestá žena. Podle studie z roku 2018 si domácí násilí každoročně vyžádá životy asi 400 žen, ale o mnoha dalších případech se úřady nedozví. Ale smrt Nukenovové měla veliký ohlas a pod petici požadující tresty za domácí násilí, kterou spustili její příbuzní, se rychle podepsalo na 150 tisíc lidí, poznamenala agentura AP.

Podle BBC také úřady rychleji reagují na oznámení domácího násilí, spáchaného hodnostáři. Policie začala tento měsíc stíhat diplomata Sakana Mamaše, odvolaného z funkce na velvyslanectví ve Spojených arabských emirátech poté, co se manželka obrátila na stát s žádostí o pomoc kvůli týrání trvajícímu deset let.

Tokajev, jenž před pěti lety nahradil dlouholetého vůdce země Nursultana Nazarbajeva, sliboval vybudovat spravedlivější společnost včetně lepšího postavení žen ve společnosti, která zůstává patriarchální. V polovině dubna prezident podepsal zákon, jenž znamená, že ve středoasijské zemi budou napříště na domácí násilí hledět jako na trestný čin, a ne jako na pouhý přestupek.

Kazachstán byl přitom od roku 2017 do podepsání přísnějšího zákona jednou ze zemí, které tresty za domácí násilí zrušily úplně, stejně jako například Rusko.