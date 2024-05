Devět mrtvých kvůli ohni. Před soudem stojí ředitel domova pro mentálně postižené

Podle obžaloby nebyl v domově nastavený protipožární systém, mimo jiné chyběla i protipožární čidla. Ředitel podle spisu podcenil možnost založení požáru klienty, byť se takové případy už v minulosti staly. Obžaloba připomněla tři incidenty s ohněm způsobené klienty. Plameny ale nezpůsobily téměř žádné škody, a proto nebyly hlášeny hasičům.

Šéf vejprtské Městské správy sociálních služeb, pod kterou vyhořelé zařízení spadá, se podle státního zástupce dopustil obecného ohrožení z nedbalosti. Za to by mohl dostat trest vězení od tří do deseti let, žalobce pro něj v podané obžalobě navrhl podmínku.

Šest rodin žádá odškodnění v celkové výši 14,5 milionu korun.

K požáru domova Kavkaz B došlo na začátku roku 2020. Hořet tehdy začalo brzy ráno ve společenské místnosti. Na místě zemřelo osm mužů, udusili se kouřem. Devátý zemřel později v nemocnici.

Oheň založil jeden z klientů. Protože byl označen za nepříčetného, policie v jeho případě věc odložila. Soud následně rozhodl o uložení takzvané zabezpečovací detence, což je v podstatě přísnější ústav, kde může strávit klidně zbytek života.