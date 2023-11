Lékaři mají zjišťovat u dospělých domácí násilí. Trend proniká i do Česka

Praktičtí lékaři by měli být první v linii záchytu domácího násilí na dospělých. Pomoci by jim v tom měl takzvaný safeguarding, neboli screening duševního zdraví pacienta. Trend začíná pronikat i do českého zdravotnictví. Na pražské lékařské konferenci GP Con to uvedl britský lékař Rajat Srivastava z univerzity v Cambridgi.