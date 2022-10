Wintonův syn se na hlavním nádraží sešel s premiérem, poté odjel sázet stromy

„Máme krásné počasí na sázení stromů,“ řekl syn Nicholase Wintona Nicky na tiskové konferenci.

Připomněl, že v současné době je velké množství lidí, kteří prchají před klimatickými změnami, a toto je jen jeden z malých kroků. Dodal také, že se v Praze před třemi lety rozhodl oženit a ve městě je velmi rád.

V 8:46 se pak vypravil speciálním vlakem do Roudnice nad Labem, kde budou stromy sázet v Aleji sira Nicholase Wintona v Račiněvsi na dohled od hory Říp. Dobrovolníci na místě na počest zachránce dětí vysadí 90 třešní, lip a dubů. Asi půl kilometru dlouhé stromořadí povede podél staré polní cesty mimo obecní zástavbu. V budoucnu plánuje v lokalitě račiněvský úřad vybudovat relaxační zónu pro odpočinek v přírodě, uvedli organizátoři výsadby aleje.

V čele stromořadí bude stát moruše černá. Stromek, který byl vypěstovaný z roubu stromu ze zahrady Wintonových, na počest svému otci a nedávno zesnulé sestře Barbaře zasadí Nicholas Paul Winton se svou rodinou. Sázení se zúčastní například i Milena Grenfell-Bainesová, Zuzana Marešová, které WInton před 83 lety zachránil.

Sir Nicholas Winton se narodil v roce 1909 a zemřel roku 2015. Na začátku druhé světové války v roce 1939 zorganizoval odjezd 669 převážně židovských dětí z Československa do Velké Británie a tím je zachránil před transportem do koncentračních táborů.



Wintonův čin má aktuální rozměr, řekl premiér

„Slavíme důležitý svátek, 104. výročí založení samostatného Československa,“ uvedl Fiala poté s připomínkou, že se roku 1918 stalo to, po čem dlouho toužily a o co usilovaly generace našich předků. Tehdejší Československo připomněl jako stát, kde mohli žít lidé ve svobodné a demokratické společnosti.

Zmínil, že je rád, že si neobyčejný čin Nicholase Wintona připomenou právě sázením stromům v aleji. „Měli bychom sázet aleje a stromy co nejvíce,“ vyzval.

Winton podle něj byl neobyčejně skromný člověk. „Kdyby nebylo náhody, svět by se na sklonku 80. let nedozvěděl o jeho pomoci,“ doplnil s tím, že zpráva poté obletěla celý svět. Winton se nadto věnoval charitativní činnosti do konce života a se zachráněnými dětmi se scházet až do své smrti.

„Jeho čin má právě dnes aktuální rozměr. Znovu čelíme válečnému konfliktu a umírají děti. Tyto děti a jejich rodiny potřebují záchranu. Všichni víme, jak strašné dopady války jsou,“ řekl dále premiér s tím, že by si přál, aby svět konečně našel poučení. „Vždycky budeme potřebovat nové Nicholase Wintony a ty, kteří udělají, co je potřeba. Právě oni drží na ramenou civilizaci a brání ji před krutostí a barbarstvím,“ uzavřel.

Nebudu hodnotit výběr vyznamenaných

„Svoboda a demokracie nejsou abstraktní pojmy, stojí na lidech,“ dodal Fiala.

Vyjádřil se také ke státním vyznamenáním s tím, že správné podle něj bylo spolupodepsat prezidentův návrh. „Nebudu hodnotit ten výběr. Jsou tam jména, která jsou nesporná a zaslouží si účtu, ale jsou tam i lidé, u kterých bylo podepsání těžké,“ konstatoval.

„Respektoval jsem výběr prezidenta. Je to jeho odpovědnost a řekněme také právo. Co je důležité a co mi pan prezident sám sdělil, bylo, že se snažil v co největší míře respektovat návrhy, které mu přišly z parlamentu. Kdybychom tu dlouhodobě měli takovou spolupráci institucí, bylo by to dobře,“ řekl.

Dodal také, že doufá, že se do budoucna vyhneme nepozvání určitých lidí na Hrad.