Byli Češi černoši? A jaké pleti byl Ježíš? Změny barvy kůže mají vysvětlení

Podívejte se do zrcadla a zkuste si cvičně představit, že máte pleť jako eben. Barva kůže nás odlišuje na první pohled.

Dnes už to (snad) nic neznamená, ale v minulosti jsme jí nesmyslně přisuzovali vlastnosti, které nemá. Třídili jsme lidi do rasových skupin, černé zotročovali a sami sebe považovali za „vyvolené“ bílé. Dnes už je to v rámci politické (hyper)korektnosti leckdy naopak.