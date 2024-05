Nehoda tří aut uzavřela tah na Tábor. Řidička vjela do protisměru, tři lidé zraněni

Řidička superbu vyjela z dosud nezjištěných příčin do protisměru přes plnou čáru, poté havarovaly další dva vozy, řekla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.

Auta havarovala před 16:30. Záchranáři ošetřili tři lidi. Nejvážněji zraněná řidička superbu měla středně těžké poranění hrudníku a hlavy. „Zbylé dva jsme převezli do Tábora na chirurgii,“ doplnil Hylebrant. Měli mimo jiné poranění nohou.

HZS Středočeského kraje @HZS_STC Zasahujeme s JSDH Votice u dopravní nehody tří osobních automobilů na silnici č. 3 u Miličína. Zraněné osoby předány do péče @ZZS_SCK . Na místě přistával vrtulník letecké záchranné služby. https://t.co/W5zWICSYla oblíbit odpovědět

Řidička superbu narozená v roce 1983 mířila směrem na Tábor. Když vyjela do protisměru, protijedoucí řidič strhl řízení a svým vozem narazil do svodidel. Nezranil se. Avšak auto jedoucí za ním se střetu nevyhnulo a řidiče, narozeného v roce 1974, a jeho spolujezdce, ročník 1977, museli ošetřit záchranáři a převézt je do nemocnice.

Příčinu nehody policisté vyšetřují, silnice bude kvůli odstraňování následků nehody uzavřená do večerních hodin.