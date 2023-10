Láska podle hvězd. Váhy jsou vybíravé, milují krásu a drsnému sexu nefandí

Lidé narození ve znamení Vah, jsou obvykle vyrovnaní, laskaví a dobrotiví. Potřebují kolem sebe lidi, aby mohli vést dialog a někam zapadat. Znamení Vah je jediné neživé znamení zvěrokruhu a charakteristické pro ně je, že stále něco vyvažuje. Nesnáší nerovnováhu, konflikty, vyhrocené situace, extrémy, projevy vzteku a hněvu.

Váhy hledají a vyznávají harmonii. Vždy se snaží nastavovat věci tak, aby byly pokud možno ve vzájemném souladu. Vyznávají spořádanost. Jednat nefér jim připadá nepřístojné a nepřípustné. Milují umění a vše krásné. Nedbalost rozhodně nepatří k jejich vlastnostem.

Váhy ( 23. 9. – 23. 10.) Každý měsíc přinášíme charakteristiku aktuálního znamení z hlediska sexu a partnerství.

Charakteristická pro ně je nerozhodnost. Lidé narození v tomto znamení jsou neklidní a vnitřně jsou stále zmítáni protikladnými pocity. Neustále hledají spravedlnost a krásu. Sami se snaží o to, aby nikde nevyčnívali. I proto, ač to bývají pohlední lidé, nepřitahují pozornost.

V lásce jsou Váhy sentimentální se sklony k melancholii. V milostných vztazích jsou velmi vybíravé a nechávají toho druhého udělat první krok. Často jej pak odmítnou, ale své vyjádření nepovažují za definitivní. Očekávají, že případný nápadník bude v namlouvání pokračovat.

Lásku dávají Váhy najevo způsobem, který nebývá na první pohled zřejmý. Nejsou moc přítulné, což neznamená, že by byly chladné. Svou přízeň dávají najevo pomocí humoru, ironie a sarkasmu. Bývají ale spíše zamilované do procesu lásky, než do konkrétního partnera či partnerky.

Sex je pro ně důležitý, ale rozhodně není na prvním místě. Tam je vždy láska. Aby k něčemu vůbec došlo, musí být vše okolo v harmonickém a vyrovnaném stavu. Jinak je jejich přístup k milostným aktivitám rozpačitý, nejasný a nejednoznačný.