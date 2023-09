Nemoci podle horoskopu. Berani mají sklon k depresi, Střelci k cukrovce

Ryby

Lidé tohoto znamení mají narušený imunitní systém, proto by se nikdy neměli chovat návykově – jejich zotavení bývá mnohem delší. Doporučujeme, aby se zdrželi jakékoli namáhavé činnosti a místo toho se přihlásili do programů, jako je jóga, tanec nebo vodní sporty, které jim pomohou udržet rovnováhu a klid v životě. Prospěje jim třeba příležitostné lyžování. Citlivé Ryby často trápí kuří oka, vbočené palce nebo zborcená klenba. Pokud se vás to netýká aktuálně teď, do budoucna možná bude.

Asociace: nervový systém, chodidla, thalamus