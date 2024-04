Hackeři nabourali web běloruské KGB. Zveřejnili udání a nabídky, i z Česka

Hackeři sympatizující s opozicí proti autoritářskému režimu běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka pronikli na server tajné politické policie KGB a zpřístupnili 40 tisíc udání a nabídek dobrovolné spolupráce, a to i od Bělorusů žijících v Česku. Uvedl to server The Moscow Times s odvoláním na prohlášení skupiny hackerů, kteří si říkají Kyberpartyzáni.