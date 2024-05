Asadova manželka má leukémii. Dřív se léčila z rakoviny prsu

Syrská první dáma Asma Asadová má leukémii. V úterý to uvedla kancelář syrského prezidenta Bašára Asada. Oznámení přichází téměř pět let poté, co se diktátorova manželka plně zotavila z rakoviny prsu.