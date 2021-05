Na velvyslanectví v Praze jsou agenti běloruské KGB, říká rodačka z Minsku

Podobně jako řada dalších kritických hlasů i Šyjanok považuje Pratasevičovo zadržení při letu z Řecka do Litvy za akt státního terorismu. „Pozoruhodné je, že pro běloruské úřady je teroristou právě Raman, který je na seznamu nežádoucích osob. Ale to je ten obrácený svět,“ řekla jako host diskusního pořadu Rozstřel.

Šyjanok nevylučuje, že novináři hrozí smrt, ačkoliv pravděpodobně nedostane trest smrti. Důvodem je podle ní obvyklé zacházení s politickými vězni. „Podle statistik jich nyní je 421 a každému může hrozit smrt. Ve vězení může být umučen, už včerejší video ukázalo, že použili násilí,“ uvedla tlumočnice.

Kanál Nexta, v jehož čele Pratasevič stál, byl podle Šyjanok trnem v oku režimu prezidenta Alexandra Lukašenka. Sloužil totiž jako médium informující o protestech. „Neztotožňuji se ale s názorem, že by ty protesty někdo řídil, že by na kanálu probíhala nějaká koordinace,“ upřesnila s tím, že demonstrace byly decentralizované.

Žena se s disidentem osobně setkala, dokonce nějakou dobu pobýval v Praze. „Je to velmi nadaný novinář a fotograf. Patří k mladší generaci nezávislých novinářů, ovládá moderní techniky, které šíří obsah rychle mezi velké množství lidí. Jako je třeba právě Nexta,“ popsala.

Promluvila také k reakci světa na bezprecedentní zásah proti představiteli běloruské opozice. Označila ji za ostrou a rychlou, z Česka vyzdvihla ministra zahraničí Jakuba Kulhánka, který předvolal běloruského velvyslance.

„Myslím, že v této souvislosti je namístě vyhostit běloruské diplomaty, protože takřka na všech zastupitelských úřadech je vedle diplomatů vždy minimálně jeden příslušník běloruské tajné služby KGB,“ vyjádřila se Šyjanok a dodala, že už to dnes považuje za běžnou věc.

Rodačka z Minsku souhlasí se sankcemi, které jsou na Bělorusko uvaleny, obává se však dopadů na obyvatele. „Třeba zákaz letů společnosti Belavia do Evropy je problém, když kvůli koronaviru dál platí zákaz vycestovat pozemní dopravou. Lidé nevyhovující režimu, kteří však ještě nejsou na žádném seznamu, tak nemají možnost opustit zemi letecky,“ uvedla.

„Občané jsou frustrovaní kvůli spirále represí, kterou snad ještě nikdy nezažili. Stačí banální záminka, aby se člověk ocitl ve vězení. Třeba když si člověk oblékne červenou a bílou (barvy původní běloruské vlajky, symbol současné opozice - pozn. red.),“ popsala.

Za osobu režimu nežádoucí Šyjanok považuje i sebe. Například protože při protestech pomáhala zraněným. „Měli vážná, i střelná zranění. Jeden muž přišel o oko při střelbě gumovými projektily, jiní třeba kulhají i po měsících rehabilitací,“ vylíčila. Obavy o sebe a své blízké má, připomíná však, že podobně to má většina Bělorusů.

„Potenciálně ohrožení jsme. Člověk pak přijme různá opatření, jako Běloruska žijící v zahraničí například necestuji s notebookem pro případ zabavení, používám pro telefonování šifrovací aplikace, dávám si také pozor na formulace pro případ odposlouchávání,“ řekla.

Ačkoliv se vzhledem ke svém povolání nepovažuje za typickou aktivistku, označuje za aktivistu každého Bělorusa, kterému není lhostejný osud jeho země. „Prezident Lukašenko by měl projít spravedlivým řízením a být potrestán za to, co běloruskému lidu prováděl a stále páchá,“ uzavřela.