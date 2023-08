Láska a sex podle zvěrokruhu. Lvi jsou panovační, Lvice mají rády zajíčky

V životě chtějí jen to nejlepší a touží po přepychu. Mívají velmi silné ego a nesnáší kompromisy. Lví povaha je obvykle nezměnitelná. Bývá dobrým a věrným přítelem, silným a tvořivým. Nemají-li přirozenou autoritu nebo trpí komplexem méněcennosti, obklopují se malými lidmi, aby sami vypadali větší.

Lev ( 23. 7. – 22. 8.) Každý měsíc přinášíme charakteristiku aktuálního znamení z hlediska sexu a partnerství.

Lvi nebývají introverti. Pokud ano, tak to obvykle jen předstírají. Jsou přesvědčeni, že mají vrozené právo ovládat ostatní. Mívají důstojné vzezření a vznešené způsoby. Mluva i pohyby jsou rozvážné. S velkým potěšením dávají příkazy a udělují rady. Dělají to s upřímnou nadřazeností.

Charakteristická je pro ně marnivost a jistá dramatičnost ve všem, co dělají. Nemohou si v tom pomoci. Případný souhlas Lev vyjadřuje velmi otevřeně a často teatrálně.

Mezi Lvy bývá jen málo starých mládenců či pannen. Nemusí být zrovna ženatí či vdaní, ale obvykle jsou zamilovaní nebo se na to alespoň chystají. Partnerství je pro ně důležité. Život bez lásky jim přijde neúplný. Na druhé se nespoléhají. Vyhovuje jim, když se ostatní spoléhají na ně. Sice se mohou navenek durdit, že nesou celou odpovědnost, ale ve skutečnosti jim to dělá dobře.

Ve vztahu bývají Lvi srdeční, vřelí a optimističtí. Rozhodně nevyhledávají bolest či utrpení. V lásce jsou angažovaní, loajální a věrní. Za nevěru však neberou nějaký příležitostný citově neangažovaný milostný úlet. Ten berou jen jako zábavu a zpestření všedního života. Platí to však jen pro ně. U partnera či partnerky to samozřejmě netolerují.

Na první schůzce jsou spíše odměření a případného adepta na vztah jen testují. Pokud přeskočí jiskra, tak ten druhý mívá problém vycouvat. Odmítání je výhradně výsadou Lva.

Obecně jsou Lvi sice rádi obdivování a uctívání, ale v případě navazování milostného vztahu bývají podezřívaví. Potřebují se rozhodovat svobodně a jakékoli tlačení na pilu jim zásadně nevyhovuje.

Bez problémů dávají najevo, co je jim příjemné a co ne. Netrpí při tom stydlivostí. Je jim jasné, jak a co chtějí. V sexu bývají spíše vášniví než smysloví a fyzickou stránku nadřazují nad tou emocionální. Velké řeči okolo sexu nevedou. Před slovy dávají přednost akci.

Sex považují za přirozenou součást života, takže se mu nevyhýbají. Spíše jej vítají. V posteli mají rádi romantiku a tu správnou náladu. Když není správná nálada, nebývá ani sex. Nesnáší temnotu a nudu.