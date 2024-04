Češi chtěli odříznout proruského Ukrajince, zastání našel na Slovensku

Marčevskij se podle české vlády a zpravodajských služeb spolu s dalším proruským ukrajinským politikem Viktorem Medvedčukem pomocí mediální platformy Voice of Europe pokoušeli ovlivňovat politiky v několika evropských zemích a některým z nich i předávat peníze.

Od konce března, kdy česká vláda přidala Marčevského na národní sankční seznam, pobýval na Slovensku. Stále přitom využíval dočasnou ochranu, kterou získal jako „uprchlík“ z Ukrajiny v první polovině roku 2022 od českého ministerstva vnitra. Z Ukrajiny totiž odjel několik týdnů poté, co Rusko zemi napadlo. „Důvodem jeho odchodu však podle všeho nebyla válka, ale vyšetřování jeho údajné spolupráce s Ruskem,“ uvedl Deník N.

České úřady počítaly s tím, že Marčevskému dočasnou ochranu odeberou, a on tak přijde o povolení k pobytu. To se nicméně mohlo stát až 60 dní poté, co zařazení na sankční seznam nabyde právní moci. „Kdyby tento záměr vyšel, Marčevskij by zároveň přišel o povolení k pobytu na celém území EU. O to překvapivější byl krok ministerstva vnitra na sousedním Slovensku, které nyní Marčevskému rovněž udělilo dočasnou ochranu,“ napsal server.

Finanční analytický úřad mezitím zablokoval nejen Marčevského majetek v Česku, ale také peníze na jeho bankovních účtech. To platí i pro Medvědčuka, který nyní žije v Moskvě.

České ministerstvo zahraničí uvedlo, že informace tohoto typu nesděluje. „Ale zařazení na sankční seznam mimo jiné znamená zařazení do evidence nežádoucích osob,“ řekl Deníku N mluvčí Černínského paláce Daniel Drake.

Problém by pro Marčevského nastal, kdyby byl zařazen na celoevropský sankční seznam. V tom případě by musel odejít i ze Slovenska, to v následujících týdnech ale podle serveru nehrozí.