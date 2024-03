Česko vyhostilo ruského propagandistu. Manželku Hitlera přirovnával k Zelenské

České úřady vyhostily ukrajinského podnikatele Alexandra Barabanova, který posledních deset let, od ruské anexe Krymu, v zemi šířil prokremelskou propagandu. Krok odůvodnilo ministerstvo vnitra tím, že by dotyčný mohl ohrozit bezpečnost státu. Muž hlásící se k ruské národnosti se takto dokonce několikrát vyjadřoval do médií, mimo jiné na České televizi nebo v Rozhlase. Proruské postoje sdílel i na Facebooku.