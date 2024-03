Rusko toho využije, obává se poslanec debaty o výcviku vojáků na Ukrajině

„Takové programy známe z běžné praxe, nicméně podstatné je striktní oddělení výcvikových aktivit od přímého bojového zapojení. Tím by byla i třeba obsluha zbraňových systémů,“ uvedl dále Šedivý, který to současně označil za jedinou možnou cestu.

„A Česká republika by ale musela počítat i s tím, že může mít na místě ztráty. To je realita. Nicméně se domnívám, že jde spíš o zvláštní hru pana prezidenta Macrona a zjemňování jeho předchozích vyjádření,“ dodal bývalý šéf Generálního štábu.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš řekl, že Česká republika jednoznačně stojí za Ukrajinou a podporuje ji v obraně před agresorem. „Je to nejen správné, ale v zájmu bezpečnosti naší země i celé Evropy. Zajišťujeme humanitární pomoc, dodávky zbraní a munice, nabídli jsme útočiště lidem prchajícím před válkou,“ zdůraznil pro iDNES.cz šéf Pirátů.

Zároveň poznamenal, že na českém území také probíhá výcvik ukrajinských vojáků. „O možném rozšíření pomoci je na místě diskutovat ve chvíli, kdy by byl předložen konkrétní návrh,“ doplnil Bartoš.

Rusko toho využije

Místopředseda zahraničního výboru a poslanec za ANO Jaroslav Bžoch poznamenal, že podle něj je jisté, že to ruská strana toho využije pro svou domácí propagandu.

„Bude říkat, že se do války zapojily už i státy NATO. Proto si myslím, že bychom v tomto měli být velmi obezřetní. Pokud máme i nadále cvičit ukrajinské vojáky, s čímž souhlasím, tak bude lepší to dělat na území EU. Pokud by byly některé jednotky na území Ukrajiny, tak je vystavujeme riziku a zároveň hrozí zapojení do konfliktu,“ varoval poslanec.

Místopředseda TOP 09 Michal Kučer pro iDNES.cz řekl, že Ukrajina potřebuje veškerou možnou pomoc, aby zastavila Putinovu agresi. „Nemůžeme je sedět a sledovat zprávy o mrtvých dětech, zabitých ruskými okupanty, jako teď v Oděse. Proto podporuji návrhy prezidenta Pavla na větší zapojení naší armády, třeba formou asistence,“ doplnil Kučer.