Čeští vojáci na Ukrajině riskují smrt a nesmí bojovat, varuje generál Macko

Francouzský prezident Macron hovoří o možném zapojení západních vojáků na Ukrajině. To dnes podpořil i prezident Petr Pavel. Jak by takové zapojení mohlo vypadat a není to přílišné riziko?

Je to velmi komplikované, velmi rizikové a je třeba říci, že ti vojáci nepožívají žádnou mezinárodní ochranu, jsou v bojovém prostoru. Hrozí tak ztráty a to bez možnosti jakéhokoliv protestu. Za sebe mohu říci, že to je velmi kontroverzní, ale ne vyloučené.

Hovoříte o mezinárodní ochraně. Fakticky vzato, kdyby Rusko na výcvikový prostor zaútočilo a zemřeli by čeští vojáci, byl by to důvod k aktivaci takzvaného článku pět?

V žádném případě. Vojáci, pokud tam budou vysláni, nemohou bojovat. Pro Rusko je regulérním cílem likvidovat vojenské cíle na Ukrajině, ale i narušovat jejich činnost, třeba výcvik. Ostatně to známe i z druhé strany, kdy Ukrajina doslova rozmetala cvičiště Rusů. Proto není možné pak naříkat a ukazovat si na padlé. Stanou se, bohužel, regulérním cílem bez jakékoliv ochrany.

Článek 5 Ustanovení smlouvy o NATO, které považuje útok na jednu zemi za útok na všechny členy Aliance.

Znamená to, že vojáci tam fakticky budou bez jakéhokoliv mandátu?

Dohoda s Ukrajinou, multilaterální nebo bilaterální, fakticky ospravedlní výcvikové aktivity, ale pořád to neznamená, že vojáci mají jakoukoliv ochranu.

V jakém případě by ona ochrana byla možná?

Ve válce, jaká tam je, vlastně možná není. Jedině pokud by šlo o vojenské přidělence, kteří v zemi zůstávají i v době války. Ti mají ochranu, ale vlastně jen na území zastupitelského úřadu. A z historie víme, že ani to není žádnou ochranou v okamžiku, kdy vypukne válka.

Jak to myslíte?

Vzpomeňte si na bývalou Jugoslávii, bombardování Bělehradu. Byla zasažena čínská ambasáda. Takže setrvání v zemi, kde je válečný stav, není bezpečné, tím spíš ne pro instruktory, kteří budou přímo cvičit vojáky, pro Rusy protivníky.

Známe z historie podobné zapojení?

Samozřejmě, například Afghánistán, mise ISAF. Respektive pak mise Resolute Support, která byla na základě pozvání vlády v Kábulu. Tam fakticky ochranu máte, můžete si vzít prostředky, třeba rušičky, protivzdušnou obranu a tak dále.

Jenže na Ukrajině? Vidíme, že umírají humanitární pracovníci, umírají novináři, civilisté. Afghánská mise byla také se souhlasem, respektive mandátem OSN, to je třeba také dodat.

Ukrajinci se cvičí u nás v Česku ve výcvikovém prostoru Libavá, ale i na dalších místech v Evropě. Jaký by mělo smysl cvičit vojáky přímo na Ukrajině?

Víceméně jde o náklady. Jak jste správně řekl, cvičí se u vás, ale i jinde, třeba v Německu, v Hohenfelsu a dalších základnách, ve Francii, Španělsku a tak podobně. To je logisticky velmi náročné, navíc tam ti vojáci nemají vybavení a výzbroj včetně techniky, se kterou pak bojují na Ukrajině. Takže tady to smysl dává.

Na Ukrajině můžete cvičit vojáky s tou danou technikou, můžete efektivněji připravit instruktory, kteří poté získané dovednosti replikují a předávají dál. Odbornostně to bude veliký posun, pro zapojené státy a instruktory nebývalý risk.