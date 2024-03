Dobrovolnice dva roky pomáhá na Ukrajině. Při útoku jedu na autopilota, říká

Indii v hlavě Venduly Fořtové plně nahradila Ukrajina. Vzhledem k nekončím bojům si mladá žena stále neumí představit, že by se angažovala někde jinde.

Co to s vámi udělalo, když jste se 24. února 2022 dozvěděla, že začala ruská invaze na Ukrajinu?

Byl to šok, protože Ukrajina je země, k níž mám silnou citovou vazbu – jezdím tam odmalička, snad od svých tří let. Moji rodiče mají v Zakarpatí kamarády, takže jsme v této oblasti trávili v podstatě každé léto. A za ty roky jsem si na Ukrajině i já našla řadu kamarádů. Když tedy válka začala, měli jsme hlavně celá rodina obrovský strach o naše přátele. Nedokázala jsem si představit, že ta krásná Ukrajina, jak ji znám, je ničena a bombardována.