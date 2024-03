Reportéři iDNES.cz s dobrovolnicí na Ukrajině: Bez podpory zbudou jen hroby

Dobrovolnice Lesya je vystudovanou stavařkou, ale na Smíchově má dílnu, kde vyrábí mýdlové dekorace i šije šaty pro české celebrity. Na Ukrajině má část své rodiny, včetně matky a sestry. „Oni neodcházejí, jsou tam, ale samozřejmě se o ně bojím,“ říká ještě předtím, než začneme nakládat materiální pomoc do zakoupeného terénního vozu. Ten zakoupila z peněz, které vydělala prodejem mýdlových květin ze své firmy Mama’s soap. Něco přispěla i sbírka na Donio, část i dobrovolnice, které jí v dílně pomáhají.

„Holky sem chodí šít, děláme pro vojáky oblečení, ale i pouzdro na ovladač pro drony, které používají. Chodí sem ve svém volném čase, jsou to dobrovolnice, které mají na Ukrajině své rodiny, ale chodí sem pomáhat i paní Blanka. Té je 78 let. Zažila okupaci a ví, co prožíváme,“ dodává a bere balík svázaných maskáčů.