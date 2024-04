Hledali jen využití hřiště, dnes jim na vesnickou burzu jezdí tisíce lidí

V neděli se na zatím poslední rokytnické burze dalo sehnat opět všechno možné. Hrníčky, skleničky, součástky do aut, obrazy prezidentů od Edvarda Beneše přes Antonína Novotného až po Václava Klause. Také boty, kytary, staré hodiny, cedule i řady knih a LP desek.

Rokytnice na Třebíčsku má něco přes osm stovek obyvatel. Když se tam ale pořádá burza na starém fotbalovém hřišti, je tam hemžení jako někde v centru Prahy. „Lidi už to berou jako společenskou akci. Sjedou se i ti z okolí, kteří se předtím třeba delší čas míjeli. A tady se potkají a mají si co říct,“ popisuje za místní pořadatele Petr Machovec.

A dívá se při tom na zaplněné řady stolů vedle kiosků s občerstvením, kde se vedou družné hovory. Už je to taková tradice. Lidé si nejdříve projdou, co jim prodejci nabízí. Během nákupů většinou potkají někoho známého a jdou si pak spolu ke stánkům popovídat.

Někdo si přímo na trávě zkouší brusle. O kus dál prodejce přesvědčuje ženu, aby si koupila jeho lesklé hodiny. „Je to hrozný kýč, ale líbí se mi,“ váhá zákaznice nad cenou 300 korun. „Právě takové kýče jdou nejvíc na odbyt,“ přesvědčuje prodejce.

O kus dál má další muž rozloženou deku a na ní různou směs věcí s náboženskou tematikou. Tvrdí, že ani tak do Rokytnice nepřijel prodávat, ale hlavně potkat známé podobného věku.

„Lidi tady prožijí pěkné dopoledne, těší se sem,“ zjišťuje pořadatel.

O pořádání se stará padesát dobrovolníků

S pořádáním burz začali Rokytničtí v roce 2017. Poprvé dorazila třicítka prodejců a pět stovek návštěvníků. To tehdy byla akce jen v části areálu. Postupem let se rozrůstala až do dnešních rozměrů.

„V začátcích jsme hledali využití starého fotbalového hřiště. Inspirovali jsme se ve Studenci, kde už burzy fungovaly předtím. Zpočátku jsme nevěděli, co od toho čekat,“ přibližuje Petr Machovec.

Časem si ověřili, že burzy na venkově jsou fenoménem posledních let. Jsou lidi, co navštěvují všechny v širokém okolí. Bývá až překvapivé, co všechno se dá na takových akcích prodat a koupit.

Připravit zavedenou burzu není nic snadného. „Není to tak, že se jen poseče hřiště a otevře brána,“ líčí organizátor. Se zajištěním všeho potřebného včetně občerstvení a parkování pomáhá padesátka dobrovolníků.

Z výdělku místní zvelebují areál, kde se vše koná. „Teď děláme ploty, terénní úpravy, parkoviště,“ popsal Petr Machovec. Peníze z akcí pomáhají i k rekonstrukci kabin.

Kromě burz se na hřišti konají poutě či třeba pálení čarodějnic. Areál také využívají místní obyvatelé pro oslavy narozenin.