Macronova slova o vojácích na Ukrajině povedou k jaderné válce, zní z Moskvy

Francouzský prezident tuto možnost na konci února nevyloučil, šéf francouzské diplomacie Stéphan Séjourné ale vzápětí řekl, že Paříž by své vojáky na Ukrajinu neposlala bojovat, ale plnit jiné úkoly.

O možnosti „asistence“ s vysláním odborníků na Ukrajinu se hovořilo i dnes, během Macronovy návštěvy v Praze, kde otázku probíral s českým prezidentem Petrem Pavlem či premiérem Petrem Fialou.

Naryškin v pořadu reagoval na otázku, zda taková prohlášení vedoucích představitelů EU ženou svět na pokraj jaderné války, píše agentura TASS.

„Ano. (...) Vypovídá to o vysoké míře politické nezodpovědnosti současných evropských zemí, v tomto případě francouzského prezidenta,“ uvedl Naryškin.

Spojené státy i jejich evropští spojenci včetně Česka na konci února uvedli, že nemají v plánu vyslat pozemní jednotky na Ukrajinu, když reagovali na vyjádření slovenského premiéra Roberta Fica, že několik členských zemí NATO a Evropské unie o tom uvažuje.

Macron, který dnes jednal v Praze s českým prezidentem Petrem Pavlem i premiérem Petrem Fialou, 26. února v odpovědi na dotaz ohledně případného vyslání francouzských vojáků na Ukrajinu řekl, že nic nelze vyloučit. Séjourné následně výroky hlavy státu upřesnil, když uvedl, že Paříž musí zvážit nové způsoby podpory Kyjeva.

„Některé formy naší podpory by mohly vyžadovat přítomnost vojáků na ukrajinském území, aniž by se zapojovali do boje,“ uvedl 27. února šéf francouzské diplomacie. Vojáci by podle něj mohli plnit jiné úkoly, například odminování, zajištění ukrajinské kyberbezpečnosti nebo výpomoc s výrobou zbraní na místě.