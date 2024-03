Země NATO smí na Ukrajinu, Alianci tím nezapojí do války, tvrdí Bundestag

Podle dokumentu, který připravily výzkumné služby Německému spolkovému sněmu (Bundestag), je možné nasadit pozemní jednotky NATO do války na Ukrajině. Umožňuje to mezinárodní právo. Podle vědeckých služeb by to však automaticky neznamenalo zapojení všech států Severoatlantické aliance do konfliktu.