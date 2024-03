Macron se setká s Pavlem, středobodem bude český plán na pořízení munice pro Ukrajinu

V úterý do Česka zavítá francouzský prezident Emmanuel Macron. S český prezidentem Petrem Pavlem bude jednat o pomoci Ukrajině, konkrétně o zapojení Francie do české iniciativy na nákup munice ze zemí mimo EU. Výsledkem by mělo být dojednání částky, kterou Francie na munici vyčlení.