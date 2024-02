Rusko připomnělo Macronovi Napoleona, vstup Švédska do NATO má za hysterický

Předseda Státní dumy Ruské federace Vjačeslav Volodin označil Macrona za Napoleona a varoval jej, aby se neuchyloval ke stejným krokům, jako francouzský císař. „Aby si Macron udržel osobní moc, nenapadlo ho nic lepšího než rozpoutat třetí světovou válku. Jeho iniciativy začínají být pro občany Francie nebezpečné,“ prohlásil podle agentury Reuters Volodin.

„Před takovými prohlášeními by si měl Macron připomenout, jakým způsobem dopadl Napoleon a jeho vojáci, z nichž více než 600 000 zůstalo ležet ve vlhké zemi,“ dodal s odkazem na tažení korsického generála, kterého i přes počáteční úspěchy v Rusku zdolala zima a ruská taktika spálené země.

Napoleonův neúspěch zmínil i bývalý ruský prezident a premiér a nynější místopředseda ruské Rady bezpečnosti Dmitrij Medveděv. „Západní politici denně předvádějí rozklad mozku,“ napsal na Telegramu. „Malí a tragičtí Bonapartovi dědicové, kteří si zkoušejí zlaté nárameníky strhané před 200 lety, touží po pomstě napoleonských rozměrů a chrlí divoké a nesmírně nebezpečné nesmysly.“

Medveděv už dříve prohlásil, že válka na Ukrajině je „novou vlasteneckou válkou“, jenž skončí vítězstvím Ruska a porážkou jeho nepřátel, podobně jako tomu bylo v roce 1812 během napoleonských válek. Kyjev a Západ označil za přímé dědice těch, kteří bojovali s Ruskem.

Ruské představitele rozčílil Macronův výrok, že není možné do budoucna vyloučit vyslání západních vojáků na Ukrajinu. Kreml varoval, že pokud by evropské členské země NATO poslaly své síly bojovat na Ukrajinu, konflikt mezi Ruskem a Aliancí by byl nevyhnutelný

Mnohé země NATO, včetně USA či Německa, odmítly, že by plánovaly poslat vojáky na ukrajinskou frontu. Podle mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marije Zacharovové to ukazuje, že mnohé západní země na rozdíl od Francie si uvědomují riziko přímého konfliktu mezi NATO a Ruskem.

Rusko vyhrožuje Švédsku odvetnými kroky

Zacharovová se též vyjádřila k rozhodnutí maďarskému parlamentu umožnit Švédsku vstoupit do NATO. „Budeme pozorně sledovat, co bude Švédsko dělat v agresivním vojenském bloku, jakým způsobem bude své členství realizovat v praxi. Na základě toho připravíme naši odpověď s odvetnými kroky vojensko-technického a jiného charakteru.“

Švédsko svým kroky ke vstupu do NATO podle ní podněcuje napětí a militarizaci. Zacharovová tvrdí, že se tak děje za „pokračujícího rozdmýchávání protiruské hysterie“, která má svůj zdroj v zahraničí.

„Nejsou to Švédi samotní, kteří činí tuto volbu, ale někdo jiný učinil tuto volbu za Švédy,“ uvedla mluvčí. Moskva opakovaně naznačuje, že NATO je loutkou v rukou Washingtonu, který jej a Ukrajinu využívá k zničení Ruska.

Švédského premiéra Ulfa Kristerssona ruské hrozby neznepokojují. Nejsou podle něj žádným překvapením. „To říkali i při vstupu Finska do NATO,“ připomněl. Zdůraznil, že Švédsko činí vlastní rozhodnutí a že je dobře připraveno na jakékoliv ruské kroky.