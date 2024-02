Poslední dílek puzzle zapadl. Aliance zavřela Rusům přístup do Baltu

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou až 45 %

Trvalo to „jenom“ rok a půl, ale už je to na spadnutí. Švédsko vysedělo odpor Maďarska i Turecka a jeho vstup do NATO je už fakticky zpečetěn. Severoatlantická aliance tak získá zemi se špičkovým obranným průmyslem, letectvem i námořnictvem a Rusům výrazně ztíží vstup do Baltského moře.