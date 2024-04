Ruské tankery mohou způsobit ekologickou katastrofu, varuje švédský ministr

Portál The Guardian informoval o tom, že v současné době zhruba polovina veškeré ruské ropy přepravované po moři putuje Baltským mořem a dánskými vodami. Často však tyto lodě nemají jasného vlastníka a snaží se vyhýbat možným kontrolám. Jejich technický stav je přitom mnohdy velmi nevyhovující.

„Zdá se, že Rusko je připravené způsobit ekologickou katastrofu tím, že Baltským mořem proplouvají tankery nezpůsobilé k plavbě. Porušují tím všechna námořní pravidla,“ prohlásil Billström.

Flotila generuje Putinovu režimu obrovské příjmy pro financování válečné mašinérie na Ukrajině. Také díky ní se Moskvě daří poměrně úspěšně obcházet uvalené protiruské sankce ze strany západních států. Ty stanovují cenu ruské ropy na 60 dolarů za jeden barel, v praxi se jí ale prodává pod stanoveným limitem zhruba jen 20 procent.

„Pokud by došlo k závažnému problému kvůli srážce ruského plavidla nebo úniku ropy, doplatíme na to všichni. Lodě nejsou v mnoha případech vůbec způsobilé k plavbě anebo mají velmi blízko k tomu, aby potřebné parametry nesplňovaly,“ řekl švédský ministr zahraničních věcí.

Předpisy musí dodržovat všichni

Billström je toho názoru, že všechny členské státy Mezinárodní námořní organizace musí dodržovat stanovená pravidla. Předpisy hovoří například o právu požádat kapitána lodi nezpůsobilé k plavbě před opuštěním přístavu k tomu, aby všechny problémy odstranil.

„Skutečnost, že flotila přepravuje ropu, která spolufinancuje ruskou agresi proti Ukrajině, je špatná. Ještě horší však je, že Rusko zřejmě ani trochu nezajímá, jakou spoušť jeho plavidla mohou v mořích nadělat,“ doplňuje ministr.

Severské země se ale zároveň obávají ruské reakce. Pokud by proti flotile skutečně zasáhly, mohla by Moskva argumentovat, že Baltské moře se mění ve vody NATO.

Rostoucí ceny ropy se obávají i Spojené státy

Případné omezení ruské flotily se nemusí pozdávat ani Spojeným státům americkým, kde už letos proběhnou prezidentské volby. Případná rostoucí cena nafty a benzinu je rizikem, které se Bidenův tým obává, neboť americké domácnosti a podniky by tento faktor nemusely přijmout.

Tobias Billström pro The Guardian zároveň podotkl, že díky vstupu Finska a Švédska do NATO se v Baltském moři znatelně změnila bezpečnostní situace. Rusko se totiž stalo jedinou zemí, která součástí Severoatlantické aliance není. Švédsko navíc disponuje moderními ponorkami a dalšími kapacitami, které významně podporují námořní ambice celé aliance. On sám je do budoucna i velkým zastáncem podpory Ukrajině.

„Putin dal naprosto jasně najevo, jaké jsou jeho cíle. Jde o naprosté zničení Ukrajiny. Nevěří, že Ukrajina má právo existovat jako stát. Debaty o možném postoupení okupovaných území se jeví jako velmi nebezpečné, neboť případné pozastavení konfliktu by Rusko přidalo dodatečný čas na obnovu pošramocené armády a znovu na Kyjev tlačit. Měli bychom dělat přesný opak,“ uzavírá pro The Guardian švédský ministr zahraničí Tobias Billström.