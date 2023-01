Medvěděv ohlásil novou vlasteneckou válku. Vítězství bude naše, tvrdí

„Dobrá práce, ten Borrell (šéf unijní diplomacie pozn. red.) s mrtvou tváří. Vzpomněl jsem si, že naše země porazila Napoleona i Hitlera. Všimněte si, jak nám udělal analogii. V souladu s tím jsou ukronacisté a západní Evropa přímými dědici těch, kteří bojovali s Ruskem. A válka s nimi je tedy novou vlasteneckou válkou. A vítězství bude naše. Stejně jako v letech 1812 a 1945,“ napsal Medvěděv na svém Telegramu.

Představitel Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Joseph Borell totiž v pátek během slavnostního předávání ceny fóra Nová ekonomika v Madridu prohlásil, že Rusko je zvyklé bojovat až do konce.

„Udělalo to s Napoleonem, udělalo to s Hitlerem. Bylo by absurdní myslet si, že Rusko prohrálo válku.“ V této souvislosti vyzval k pokračující vojenské podpoře Kyjeva.

Posilování protivzdušné obrany

Ruská armáda provedla v Moskevské oblasti cvičení protivzdušné obrany s cílem odrážet letecké útoky na důležité objekty, oznámilo v sobotu ruské ministerstvo obrany. Cvičení podle něj zahrnovalo systémy protivzdušné obrany S-300 a zapojilo se do něj přes 150 vojáků a více než 30 kusů zbraní a vojenské techniky.

„V Moskevské oblasti se konalo cvičení s příslušníky protiletadlové raketové brigády Západního vojenského okruhu k odrážení vzdušných útoků na důležité vojenské, průmyslové a administrativní objekty,“ píše se na webu ruského ministerstva obrany. Moskva neupřesnila, kdy se cvičení odehrálo.

Rusko loni v únoru vojensky napadlo Ukrajinu a v posledních měsících na ni provádí masivní vzdušné útoky, přičemž rakety a bezpilotní letouny jsou namířeny hlavně proti civilní a energetické infrastruktuře. Na druhou stranu byly zdokumentovány případy, kdy drony zasáhly vojenské objekty v Rusku, někdy i stovky kilometrů za frontovou linií. Předpokládá se, že tyto údery podnikla Ukrajina, která se k nim ovšem nikdy oficiálně nepřihlásila.

Na sociálních sítích se tento týden objevily dosud neověřené snímky systémů protivzdušné obrany rozmísťovaných po ruské metropoli. Jeden z nich zachycoval jeřáb, jak zvedá na střechu budovy ministerstva obrany vozidlo se systémem Pancir-S1. Na dalším byl údajně tentýž systém nedaleko oficiální rezidence prezidenta Vladimira Putina Novo-Ogarjovo u Moskvy.

Agentura Bloomberg v pátek napsala, že Rusko posiluje kolem Moskvy protivzdušnou obranu. Podle představitelů obeznámených se situací, kteří hovořili pod podmínkou zachování anonymity, byly systémy rozmístěny poté, co drony minulý měsíc zasáhly vojenské základny v Saratově a Rjazani, píše Bloomberg. Nové systémy mají podle činitelů doplnit stávající protivzdušnou obranu v okolí ruské metropole.

Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov v pátek odmítl komentovat zprávy o posilování protivzdušné obrany v Moskvě a novináře odkázal na ministerstvo obrany.