„Všichni vědí, že na Ukrajině jsou západní speciální jednotky. Jen to oficiálně nepřiznali,“ řekl listu The Financial Times (FT) činitel v reakci na slova francouzského prezidenta Emmanuela Macrona pronesená na pondělním pařížském summitu o podpoře Ukrajiny, že poslání západních vojáků na Ukrajinu nelze do budoucna vyloučit.

Podle činitele Macronovo prohlášení cílilo na odstrašení Ruska. FT s odvoláním na francouzské představitele uvádí, že francouzský prezident nenavrhuje, aby západní vojska byla hromadně poslána na ukrajinskou frontu, ale ruší tabu okolo možnosti jejich zapojení.

Francouzský ministr zahraničí Stéphane Séjourné uvedl, že pokud by Paříž vyslala na Ukrajinu vojáky, mělo by to podobu specifických misí, jako je odminování, ochrana ukrajinské kyberbezpečnosti nebo výpomoc s výrobou zbraní na místě. „Některé formy naší podpory by mohly vyžadovat přítomnost vojáků na ukrajinském území, aniž by se (příslušníci francouzských ozbrojených sil) zapojovali do boje,“ uvedl Séjourné.

Mluvčí ukrajinské vojenské rozvědky GUR Andrij Jusov na dotaz portálu Kyiv Post tvrzení, že západní země nasazují na Ukrajině speciální jednotky, nepotvrdil ani nevyvrátil. Prohlásil, že na Ukrajině bojují občané jiných států, ale děje se tak dobrovolně a se souhlasem jejich vlád. Působí především v rámci Mezinárodní Legie pro Obranu Ukrajiny. Do ní jsou zapojeni i Češi.

„Děje se tak veřejně a v rámci zákona. Tohle můžeme potvrdit. Pokud jde o fámy a anonymní zdroje, zdržíme se komentáře,“ řekl Jusov.

Americké dokumenty uniklé v březnu minulého roku uváděly, na Ukrajině působí speciální síly několika států NATO. Největší, o síle padesáti lidí, měla Velká Británie, následovaná Lotyšskem, Francií, USA a Nizozemskem. Británie uvedla, že zpráva je „velmi nepřesná“.

Kreml varoval, že pokud by evropské členské země NATO poslaly své vojáky bojovat na Ukrajinu, konflikt mezi Ruskem a Aliancí by byl nevyhnutelný. „V případě, že by vojáci členských zemí NATO bojovali na Ukrajině, je třeba hovořit nikoli o pravděpodobnosti, ale o nevyhnutelnosti konfliktu mezi Moskvou a NATO,“ řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.

Před pondělním summitem slovenský premiér Roberto Fico uvedl, že některé země EU a NATO zvažují vyslání svých vojáku na Ukrajinu na základě dvoustranných dohod. Česko, Německo, Polsko, USA či Itálie to odmítly, stejně jako představitelé Aliance.