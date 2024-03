Francie hledá spojence ochotné vyslat vojáky na Ukrajinu, tvrdí poslanec

Podle ukrajinského poslance Oleksije Hončarenko Francie vytváří koalici zemí, které by byly ochotné vyslat na Ukrajinu vojáky. Patřit by do ní podle něj měly Polsko nebo pobaltské státy. Umístění západních vojáků do napadené země je podle něj ovšem „vážné rozhodnutí, které bude mít vážné důsledky,“ varuje Hončarenko.