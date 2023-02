Ztratila jsem víru v dobré Rusy, říká ukrajinská novinářka po roce války

Jak vás válka změnila? Bojíte se dnes více, či méně? Stal se z vás cynik anebo jste spíš citlivější než před rokem?

O strachu jako takovém moc nepřemýšlím, protože jsem se příliš nebála ani dřív. Ale samozřejmě se obávám o bezpečí svých blízkých a svou dceru. Proto jsem ji také vzala s sebou do Británie. Kromě bezpečí tu má přístup ke vzdělání, což na Ukrajině ne vždy platilo. Navíc připočtěme sirény, nekončící ruské raketové útoky či výpadky proudu. A jak mě válka změnila? To je tak složitá otázka, že ji asi budu umět zodpovědět až za hodně dlouho. Žádný Ukrajinec už nikdy nebude takový, jakým býval. Byli jsme svědky tak hrozných zvěrstev takového rozsahu... Rusové zabíjejí civilní obyvatelstvo, mučí a znásilňují, ukrajinské děti unášejí do Ruska. To všechno se na nás strašně podepisuje. Každého to nějakým způsobem traumatizovalo.

Pokud bychom Rusům nechali část ukrajinského území, jen bychom tím místní odsoudili k dalšímu utrpení. Rusové by se Ukrajincům pomstili za to, že se postavili na odpor. Hrozný život by navíc čekal i jejich děti a další generace.