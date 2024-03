Rusko se snažilo o vlivové operace v Česku, vláda rozšířila sankční seznam

Medvedčuk podle českého ministerstva zahraničí z Ruské federace na území Česka provozuje ruskou vlivovou operaci. „V Česku využívá společnost Voice of Europe,“ řekl premiér na tiskové konferenci.

Kdo je Viktor Medvedčuk Devětašedesátiletý bývalý ukrajinský, ale výrazně proruský politik a přítel ruského diktátora Vladimira Putina. V roce 2021 byl obviněn ze zrady a drancování na Rusy okupovaném Krymu, poté co Putin zahájil v roce 2022 agresi proti celé Ukrajině, byl Medvedčuk zadržen, zbaven občanství Ukrajiny a v září 2022 byl vyměněn do Ruska za válečné zajatce, obránce Azovstalu v Mariupolu.

Jejím cílem je podle zprávy českého ministerstva zahraničí narušovat územní celistvost, suverenitu a svobodu Ukrajiny.

Vzhledem k tomu, že tato činnost je postižitelná podle sankčního zákona, rozhodla vláda o zápisu této osoby na vnitrostátní sankční seznam.

Rozhodnutí je podle ministra zahraničí Jana Lipavského v zájmu bezpečnosti Česka a přispívá k ochraně demokratičnosti nadcházejících voleb do Evropského parlamentu.

Ministerstvo zahraničních věcí oznámilo, že na případu spolupracovalo s Bezpečnostní informační službou České republiky a Finančním analytickým úřadem. Provádění a vymáhání sankcí má jako v každém případě na starosti Finanční analytický úřad.

Na jednání vlády dorazil i šéf BIS

Na zasedání vlády ve středu dorazil osobně i šéf civilní kontrarozvědky BIS Michal Koudelka.

Vláda schválila dodávky pro Ukrajinu Vláda ve středu schválila další příspěvek Česka do iniciativy na nákup munice z mimounijních zemí na podporu Ukrajiny. Podle Fialy se do ní zapojilo už 20 zemí.

Premiér Petr Fiala nechtěl komentovat, zda vláda jednala v utajeném režimu o novém velvyslanci v Rusku. „Nemohu porušovat zákon, projednávání vysílání diplomatů je do určitého okamžiku v utajovaném režimu, tudíž nemůžu tyto věci komentovat,“ řekl Fiala.

Kandidátem na nového velvyslance v Rusku je Daniel Koštoval, který byl dříve náměstkem na ministerstvu obrany a působil v diplomacii.

K vyslání velvyslance do Ruska má výhrady prezident Petr Pavel. Poslední velvyslanec v Rusku Vítězslav Pivoňka je od počátku roku 2022 v Praze a Česko je v Moskvě zastoupeno na nižší úrovni. Pivoňka byl povolán domů na konzultace a po ruské agresi na Ukrajinu se už do Ruska nevrátil.

Pavel se v úterý sešel právě se šéfem BIS Koudelkou. „Vzhledem k tomu, že proces výběru a akreditace trvá dlouhou dobu, tak není důvod – alespoň v té přípravné fázi – na tom nepracovat už teď. V okamžiku, kdy nastane vhodná situace, tak to zrealizovat,“ uvedl prezident na dotaz serveru Lidovky.cz.

Mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake odmítl rozhodování o novém velvyslanci v Rusku komentovat. Jméno oficiálně stát nezveřejňuje do chvíle udělení souhlasu hostitelské země s působením diplomata.

Velvyslance v Rusku žádal už dřív Lipavský

Ministr Lipavský už oni v říjnu podpořil, aby Česko znovu mělo zastoupení v Rusku na úrovni velvyslance a řeekl, že zastává v této věci postoj ve shodě s premiérem Fialou. „Je to v zájmu České republiky,“ prohlásil Lipavský.

Dodal, že zastoupení na pozici velvyslance v Rusku mají i nejklíčovější země, které jsou strategickými spojenci Česka – jako jsou Velká Británie, Francie, Německo a Spojené státy americké.

„Jsou pravidla, která dodržovat musím, protože nám to ukládá zákon,“ řekl loni v říjnu Fiala. „Jsem přesvědčen, že Česká republika má postupovat morálně, zodpovědně a postupovat tak, jak se chovají spojenci,“ podpořil Fiala nepřímo to, co před ním řekl ministr Lipavský.