Zvedneme minimální mzdu o tisíce, drtí predikce Zaorálek

Oproti jiným stranám máte v první pětce na kandidátce čtyři ženy. Byl to záměr?

Především jsme chtěli dát prostor ženám, které pokládáme za velice schopné. Lenka Desatová je dokonce poměrně známá a mediálně viditelná osoba, stejně Daniela Ostrá, která o sobě už nějakou dobu dává vědět.

Nebylo by lepší na volitelná místa dát někoho známějšího? Jiří Dienstbier nebo Vladimír Špidla jsou na konci kandidátky.

Oba nám v kampani pomáhají, ale vysoko na kandidátce být nechtěli. Klára Školníková pracovala v Evropském parlamentu, je znalec evropské politiky a tvorby zákonů. Daniela Ostrá umí jazyky, pohybuje se po Evropě, teď přednášela ve Španělsku. Ukázalo se, že máme ženy, které se na to báječně hodí, tak jsme je tam dali.

Kandidátka SOCDEM 1. Lubomír Zaorálek, místopředseda sociální demokracie, vysokoškolský pedagog. Vystudoval filozofii a ekonomii na Filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Brně (dnes Masarykova univerzita), patřil mezi zakladatele Občanského fóra na Ostravsku. V době útoku přednášel na FFUK. Během kampaně pedagogické působení přerušil. Je bývalý poslanec. V letech (2009–2018) byl místopředsedou sociální demokracie. Byl také ministrem zahraničních věcí ve vládě Bohuslava Sobotky (2014–2017). 2. Daniela Ostrá, místopředsedkyně SOCDEM, vysokoškolská pedagožka 3. Lenka Desatová, předsedkyně Rady seniorů ČR, novinářka 4. Kvetoslava Kotrbová, vysokoškolská pedagožka, ředitelka Krajské hygienické stanice 5. Klára Školníková, předsedkyně hnutí Budoucnost, analytička ekologické politiky 6. Luděk Svoboda, student Právnické fakulty UK, člen Mladých sociálních demokratů

Jak vidíte šance na návrat do europarlamentu?

Vidím velkou šanci. Když jsem před měsíci začal s mítinky, říkali mi lidé, že nás nevidí a nevědí, kdo jsme a co jsme. Od té doby jsme se snažili putovat po celé zemi, potkat se s co největším počtem lidí a začali jsme pracovat daleko srozumitelněji na sociálních sítích. Teď to nese plody, vidím v posledních průzkumech jasné zlepšení. A teď chceme ještě přidat.

O jakém průzkumu mluvíte?

Teď nám agentura Kantar přisoudila potenciál 12,5 procenta, což je dokonce lepší výsledek než před pěti lety. A zahlédl jsem v posledních dnech i další agentury, jež nám dávají volební preference kolem pěti procent. Za rok a půl jsou parlamentní volby a my máme nejvyšší čas dát najevo, že nejlépe vyjadřujeme, co visí ve vzduchu. Kdekdo tu mluví o velkých hodnotách a straší lidi, ale my se zabýváme každodenním životem lidí a jak jim pomoci.

Můžete vybrat tři věci, které chcete v Bruselu prosadit?

Tahle vláda stále prosazuje politiku levných mezd. Proto první věc je směrnice o minimální mzdě. Pokud se to podaří prosadit, tak to bude zvyšovat mzdy v Česku. Díky tomu by minimální mzda v Česku byla rázem o pět tisíc vyšší, než je dnes. Druhé téma je bydlení. Finanční nástroj, který se připravuje, má pomoct dostupnému bydlení. Nechceme, aby lidé platili 40 procent ze svých mezd za bydlení.

To třetí, co chceme prosadit, je princip, aby velké firmy, které tu mají zaměstnance a provozovny, zde také odváděly významnou část svých daní. Dnes velká část jejich zisku mizí v daňových rájích, jako je Lucembursko, Irsko či Malta. Ty peníze, a to jsou stovky miliard, musí zůstávat v České republice ve mzdách, investicích a daních.

Kampaň máte postavenou na tom, že máme drahé potraviny a energie, platy nestačí růstu cen a bydlení se stává luxusem. Jak to chcete z Bruselu zlepšit?

Máme dnes jedny z nejvyšších cen elektrické energie. Česká zvláštnost je, že máme vládu, kterou to nezajímá a nevadí jí, že to podsekává průmysl a likviduje střední třídu. Slyšel jsem už o podnicích, které chtějí odejít z Česka.

Co s tím ale budete dělat jako evropský poslanec?

V některých věcech Evropa nemůže nahradit vládu. Ta nedokáže dostat pod kontrolu energetickou infrastrukturu, protože se bojí postátnit ČEZ, i když to vyhlašovala. Proto není schopna mít vliv na cenotvorbu energií. Evropa nám může pomoci, pokud budeme mít vizi, co chceme se stagnující českou ekonomikou dělat. Rozhodně odmítáme politiku současné vlády, která pouze vytahuje bič a karabáč na zaměstnance. Naopak Evropa nám může pomoci s pozitivní motivací, dává nám prostředky na investice do lidí, ale zároveň na sociální zabezpečení. Chceme-li dostat peníze skutečně k lidem, je nutné, aby někdo za ně v evropských institucích bojoval. Dnes tam mají při tvorbě evropské legislativy hlavní slovo velké banky a korporace. Celý Green Deal se stal především byznys projektem, který zaplatí hlavně domácnosti a běžní lidé.

Kandidujete pod značkou SOCDEM. Zkratku ČSSD teď používá nová strana Jiřího Paroubka. Nebyla chyba, že jste si značku ČSSD nezaregistrovali?

Mně připadá, že Jiří Paroubek je světový rekordman v počtu založených politických stran, a navíc se dnes sotva může vydávat za sociálního demokrata. Bohužel se dost spojil s výrokem: Kdo z vás to má? To je pro sociálního demokrata těžko pochopitelný výrok. Založení nové strany je jeho osobní věc a nemá to nic společného s tím, co prosazujeme my.

Neobáváte se ale, že vám to sebere voliče? Že lidé uvidí zkratku ČSSD, uvidí na fotografii Jiřího Paroubka a další jména kdysi spojovaná se sociální demokracií, a hlas hodí jim?

To by mě mrzelo, ale to mě dneska nezastaví. My musíme být schopni formulovat program. Pokud bychom to nedokázali jasně sdělit a nebyli jsme vidět, nepomůže nám nic. Paroubkem se nezaobírám a věřím, že si lidé přečtou, koho volí. Pro mě je podstatnější být vidět a lidem sdělit, co od nás mají čekat.

Neměla by se levice spojovat?

To už děláme, teď máme na kandidátce mladé lidi z hnutí Budoucnost. Jsem přesvědčen, že tato spolupráce bude úspěšná a že pak můžeme oslovit další. Evropské volby jsou první třetina zápasu, který vedeme. Na podzim jsou krajské a napřesrok volby parlamentní. Už teď přijímáme posily na krajské kandidátky a zajímavé osobnosti určitě oslovíme i pro volby parlamentní.

Dokážete už teď říct, kdo by se vám líbil za partnera? Jsou to třeba i komunisté?

Ti už tu snad ani nejsou. Kateřina Konečná si sice sestavila jakýsi vlastní subjekt, ve kterém ale úplně nevidím levicové myšlenky. Vlastně člověk netuší, co se z těch četných subjektů, které se všude kolem vyrojily, do zítřka stane. My jsme ale pořád jasně srozumitelná a předvídatelná strana.

Do jaké frakce v Bruselu případně zamíříte vy?

U nás je jasné, že my vstoupíme do druhé největší frakce S&D (Pokrokové spojenectví socialistů a demokratů). Sociální demokracie nabízí alternativu. Nechceme společnost, ve které je každý sám sobě podnikatelem a každý se stará sám o sebe. To, že roste násilí kolem nás, souvisí s tím, že nikdo neusiluje o sociální smír. Dokonce naše vláda vyhlašuje, že odbory jsou jejím největším nepřítelem. Teď se bude všude mluvit o konkurenceschopnosti Evropy. To nesmí znamenat oslabování práva zaměstnanců. Pro sociální demokracii tu bude spousta práce.

Je Green Deal pro Česko příležitostí, nebo hrozbou?

Green Dealu se chopily především velké korporace a banky, které paní Ursula von der Leyen pozvala do svého poradního výboru. Lidí se nikdo moc neptal. Proto dnes například zemědělci křičí, nikdo se s námi o tom nebavil a nedal si práci spočítat, jestli to vůbec můžeme zvládnout. Green Deal se vlastně mění už teď. Náklady na boj s klimatickými změnami nesmí zaplatit běžní lidé, střední třída, kterým se říká, že to bude bolet a že to musí vydržet. Pro takovou obrovskou změnu potřebujeme novou společenskou smlouvu. A v ní nemůže jít jen o sledování emisí uhlíku, ale o sociální rozměr a dopady na naše hospodářství. Není možné vyhlásit ambiciózní cíle a pak čekat, co to s lidmi udělá.

Čím byste jezdil do Bruselu?

Asi by to byla kombinace vlaku a auta. Ale nebudu se tvářit, že nikdy nepoletím letadlem.

Máme přijmout euro?

Je dnes hloupé prosazovat takové zásadní rozhodnutí ve chvíli, kdy lidé jsou proti. Lze mluvit o politických výhodách takového kroku, ale vyčíslit finanční náklady do budoucna je mnohem těžší. Eurozóna je stále nedokončený projekt, který není sám schopen splnit své domácí úkoly. Také není pravda, že přijetí eura nás automaticky ekonomicky zvedne. Pro českou ekonomiku vidím daleko zásadnější úkoly, které budou rozhodovat.

Ale třeba podnikatelé volají po zavedení eura.

Tak ať vedou debatu s veřejností a přesvědčí ji. Především ale ať nejdřív přesvědčí politické strany. Vždyť euro v Česku nechce většina sněmovních stran. Rád se takové debaty zúčastním. Nelíbí se mi, když pořád někdo lidem vykládá, že se něco musí udělat, že je to z nějakého vyššího důvodu nutné. Evropská unie je tady pro lidi a nesmíme vytvářet dojem, že lidi válcuje a oni se musí podrobovat. Navíc ve většině věcí se ukazuje, že lidi neválcuje Evropská unie, ale česká vláda, která si nechá radit především od hlavních ekonomů bank.

Jaký je váš postoj k migračnímu paktu?

Migrační pakt byl sice přijat, ale teď už 15 zemí pracuje na úplně jiné nové verzi. Nová holandská vláda ho zcela odmítá a chce vytvořit svůj vlastní. Povinné přijímání imigrantů není řešení. Každá země má zcela jiné podmínky, jinou schopnost a potřebu integrovat příchozí.

Víte, kolik bere europoslanec, a přijde vám to adekvátní?

Nevím, kolik bere. Stejně jako jsem to nevěděl, když jsem šel do českého parlamentu.