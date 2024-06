Lidé nevěří, že nebudeme chybovat. Budoucnost SOCDEM jsou mladí, říká Šmarda

Některé předvolební průzkumy uváděly vaše možné šance na získání mandátu. Nakonec jste nezískali ani dvě procenta hlasů. Co na to říkáte?

Ukazuje se to, že když ztratíte důvěru lidí, tak se strašně dlouho získává zpátky. Nám se to nepodařilo. Je to další takový výsledek v řadě. Když se podíváme na volby v roce 2017, 2019 a 2021, tak je to pokračování trendu.

Ukazuje se, že sociální demokracie musí úplně změnit politický styl, aniž by se vzdala svých idejí, také velmi pravděpodobně vyměnit i lidi, kteří ji reprezentují. Lidem musíme prokázat, že se změnila a že už nebude opakovat své chyby. My jsme změny udělali, ale nepodařilo se nám přesvědčit lidi o tom, že nám to mají věřit.

Určitý rebranding ale už proběhl...

Zjevně si celá řada lidí myslí, že jsme jenom vyměnili vývěsní štít, ale že jsme změny neprovedli skutečně dostatečně do hloubky a že nám nemohou věřit, že nebudeme opakovat staré chyby. My musíme lidi přesvědčit, protože nová generace sociálních demokratů moc dobře ví, kde jejich předchůdci chybovali a nechtějí chyby opakovat.

A naopak chceme ukázat, že sociální demokracie má být užitečná lidem v České republice, svým sousedům a chce pracovat pro budoucnost země.

Když se podíváme na výsledky, tak je vidět, že voliči hlasovali převážně pro pravicové strany. Má levice lidem ještě co nabídnout?

Jsem přesvědčen o tom, že trend vzestupů extremistických, populistických a pravicových stran je celoevropský. Česká republika v tomto není výjimkou. A že je to nějaká reakce na minulá období, dejme tomu. Asi je to reakce i na to, že nedaleko od nás probíhá válka, máme za sebou dvě velké krize a epidemii. Lidé přestávají věřit tomu, že systém demokratický je dobrý a že Evropská unie je schopná vyřešit jejich problémy a je schopná jim zajistit lepší život. Musíme lidi přesvědčit o tom, že slušná levicová politika umí měnit svět k lepšímu. Umí zaměstnancům, živnostníkům, rodinám s dětmi, seniorům zajistit slušný život.

Jsem převozníkem přes nejtěžší období

Mluvil jste o hlubších změnách, plánujete i nějaké změny ve vedení strany?

Myslím si, že teď především musíme uspět v krajských volbách. Tam změny ve vedení strany nepomohou. Tam potřebujeme hlavně kvalitní krajské lídry, které ale máme, což je výhoda. Ve všech krajích máme buďto lidi, kteří se osvědčili, ať už jako hejtmani nebo jako krajští politici, anebo úplně nové tváře z komunální politiky nebo z občanského života.

Myslím, že teprve ve chvíli, kdy se v krajských volbách ukáže, kteří z těchto lidí jsou nejlepší, tak právě z nich bychom měli vybírat nové lídry sociální demokracie do příštích let.

Máte tady mezi Mladými sociálními demokraty řadu lidí. Jsou to právě oni, u koho doufáte, že se jim povede dlouhodobý neúspěch zlomit?

Řeknu vám takové tajemství z kuchyně sociální demokracie. Právě mladým lidem v sociální demokracii říkám, že já se cítím spíš být takovým převozníkem ve funkci předsedy sociální demokracie. Takovým převozníkem, který stranu převede přes nejtěžší období právě proto, aby tito mladí lidé mohli být v budoucnu úspěšnými sociálně demokratickými lídry.

Byl bych rád, kdyby období převážení přes nejtěžší období právě teď skončilo, abychom mohli už do parlamentních voleb mimo krajských politiků vyslat i mladé lidi. Oni jsou plní energie a chuti věci měnit, mají elán a zároveň jsou velmi kvalifikovaní. Jsou to lidi, kteří na sobě velmi pracují a jsou schopni argumentovat a diskutovat. Koneckonců nedávno jsme třeba s Míšou Cardánem rozsekali v jednom podcastu celé vedení Pirátské strany. Takže to jsou věci, které mladí lidé umí. My jsme tady od toho, abychom jim vytvořili prostor.

Je sice velmi krátce po zveřejnění výsledků, ale víte už, kde jste udělali chybu, že jste žádný mandát nezískali, nebo na čem jste mohli ještě zapracovat?

Na hodnocení je příliš brzy, ale největší chyba je, že se nám po sérii neúspěchů nepodařilo lidem doručit zprávu, že sociální demokracie se změnila, že je tady nová generace sociálně demokratických politiků a oni nebudou opakovat chyby svých předchůdců. To je něco, co se nám nepodařilo lidem sdělit. Teď máme rok na to, aby se nám to konečně podařilo.

Když se podíváme na strany, které uspěly, jako například hnutí ANO nebo koalice Přísaha a Motoristé, tak jde o strany, které mají silné sociální sítě. Plánujete také posílit platformy, jako je TikTok nebo Instagram?

Určitě je to něco, nad čím sociální demokracie musí přemýšlet a co musí dělat. I proto mluvím o mladé generaci. Svoji roli vidím v tom, abych mladým lidem vytvářel prostor, snažil se je neomezovat a snažil se hnát dopředu. Jestli třeba v něčem vidím chybu, tak v tom, že jsme jim měli dát větší prostor. V kampani jsme jim prostor dávali, ale mohli jsme i víc.

Takže věříte v to, že má SOCDEM stále budoucnost?

Pokud se SOCDEM bude dál měnit tím způsobem, který jsem vám popsal, tak samozřejmě, že má naději na budoucnost. Už proto, že na rozdíl od ostatních stran, třeba od těch, které dneska vyhrály, tak lidem nabízí jasnou, lepší budoucnost, jasnou vizi, lepší budoucnost pro Českou republiku. Když se podíváte na většinu českých politických stran a zeptáte se jich, jak vidí lepší budoucnost České republiky, tak začnou většinou nadávat na to, jak je to teď je. Začnou říkat, že dřív bylo líp, ale málokdo z nich je schopen popsat vizi.

Během tiskové konference jste mluvil o tom, že jste otevření spolupráci s jinými subjekty. V současné době spolupracujete s hnutím Budoucnost. Byli byste ochotní v spolupracovat i s nějakou parlamentní levicovou strana, například s Piráty? Nebo se spojit se Zelenými?

Spolupráce s hnutím Budoucnost je bezproblémová a může dál pokračovat. Mně moc mrzelo, že se nepodařilo dodržet spolupráci se stranami levice. Byl bych rád, kdyby se k nám přidávali, dejme tomu, i komunální politici, kterým vadí přístup současných stran. Takových komunálních politiků je hodně.

Myslím si, že by se k nám mohli přidávat i lidé, kteří například spolupracovali v minulosti i s komunistickou stranou, ale jsou levicoví, nelíbí se jim národovecký charakter.

Už jednáte o nějaké konkrétní spolupráci, nebo je to zatím jen vize?

Jednání vedu průběžně po celou dobu, co jsem v politice. Když jsem kandidoval do Senátu, tak jsem kandidoval právě s podporou Zelených. Vždycky jsem usiloval o podobná spojenectví a budu o ně usilovat dál.