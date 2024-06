PŘEHLEDNĚ: Proč Česko kupuje nové tanky za 52 miliard? A co všechno umí?

1 Proč Česko potřebuje nové tanky?

Zkušenosti z války na Ukrajině jasně potvrzují unikátnost a bojovou hodnotu hlavních bojových tanků. Jako jediné kombinují vysokou palebnou sílu, pohyblivost a odolnost.

Ukazuje se, že zejména moderní tanky západní konstrukce dokážou ochránit osádku i před novými hrozbami války vysoké intenzity. Pořízení nových bojových tanků je v souladu s vládou schválenou Koncepcí výstavby Armády ČR 2035.

2 Od koho a jaké tanky armáda získá?

Ministerstvo obrany na základě usnesení vlády jedná o pořízení tanků Leopard v nejnovější verzi 2A8. Pokud jednání dopadnou příznivě a vláda dohodnuté podmínky odsouhlasí, Česká republika se do konce roku připojí k rámcové smlouvě, kterou má Německo uzavřenou s výrobcem tanků KNDS (dříve KMW).

3 Znamená to, že nákup není jistý?

Vláda schválila Seznam strategických projektů Armády ČR a zároveň přistoupení k dohodě o společném pořízení tanků Leopard 2A8, takzvaný CPA (Cooperative Procurement Agreement).

Ta ještě neznamená samotný souhlas s nákupem, ale jde o nezbytný mezikrok, který umožní dokončit vyjednávání. Následně do konce roku bude vládě k rozhodnutí představen komplexní materiál o podmínkách nákupu.

4 Proč Česko nekoupí tanky přímo od výrobce?

Výše zmíněná dohoda CPA usnadňuje, urychluje a zlevňuje pořízení hlavního bojového tanku a jejich modifikací díky slevě z pořizovaného množství a díky minimalizaci rozdílů mezi národními verzemi. Jinak řečeno Česká republika společným nákupem s Německem získá výraznou slevu a cena bude nižší, než kdyby jednala přímo s výrobcem KNDS.

Hlavní bojový tank Armády České republiky Leopard 2A4 je výkonným strojem, který disponuje 1200koňovým motorem. Oproti svému předchůdci tanku T-72 je tak silnější o celých 500 koní. Rozdíl je i v komfortu posádky a také v účinné stabilizaci 120mm děla, díky kterému jsou zásahy cíle přesnější. A to i při jízdě. Armáda bude do konce roku disponovat celkem čtrnácti tanky.

5 Je 77 tanků konečný počet?

Prostřednictvím přistoupení k rámcové dohodě pořídí obrana pro přáslavický tankový prapor minimálně 61 tanků v různých modifikacích. Rámcová dohoda v budoucnu umožní případné pořízení dalších 16 tanků.

6 Zapojí se i domácí obranný průmysl?

Zapojení českých firem do projektu je jednou z priorit resortu obrany. Znamená to nejenom ekonomický profit, ale zejména posílení bezpečnosti dodávek v případě krize. Cílem je, v souladu s klíčovými strategickými dokumenty ČR, aby byl český obranný průmysl schopen zajišťovat mírové i krizové dodávky vojenského materiálu pro zajištění obrany ČR i plnění spojeneckých závazků.

Ministerstvo obrany má přímo v podmínkách, aby smlouva o průmyslové spolupráci s výrobcem tanku KNDS, která se vyjednává separátně, byla uzavřena nejpozději ve stejný den jako smlouva o přistoupení k rámcové dohodě o pořízení tanků Leopard 2A8. Ta bude uzavřena do konce letošního roku.

Výrobce KNDS se již na podzim 2023 zúčastnil takzvaného průmyslového dne, kde si mezi 30 firmami z českého obranného průmyslu našel potenciální partnery pro průmyslovou spolupráci.

7 Kdo bude tanky servisovat?

Zajištění záručního a pozáručního servisu bude jedním z bodů dalšího vyjednávání před přistoupením k rámcové dohodě na pořízení tanků. České společnosti ovšem mají i díky konfliktu na Ukrajině se servisem těžké obrněné techniky rozsáhlé zkušenosti. Státní podniky se dokonce přímo podílí na výrobě například kolových obrněnců Pandur.

8 Tanky Leopard 2A4 už armáda používá. V čem jsou 2A8 jiné?

2A4 je verze stará desítky let. Vojáci je nyní používají zejména pro výcvik a jako adaptaci na budoucí techniku. 2A8 je nejmodernější verzí, která bude dále upgradovatelná a sloužit může desítky let, konkrétně nejméně do roku 2060.

9 Kolik celkově bude armáda tanků Leopard provozovat?

Po roce 2030 by Armáda ČR mohla mít k dispozici v aktivní službě nebo v rezervách až 121 bojových tanků Leopard 2 dvou typů a speciálních vozidel na podvozku tanku Leopard 2. Nové 2A8, kterých zakoupí až 77 a staré 2A4. Těch nyní armáda vlastní 14, nicméně Německo za podporu Ukrajiny přislíbilo další a část Česko přikoupí pro výcvik záloh a mobilizační rezervy.

10 Kdy vojáci nové tanky získají?

Vojskové zkoušky a zavedení do užívání v české armádě jsou plánovány na rok 2027. Ukončení dodávek se očekává nejpozději v roce 2030. To vše platí samozřejmě pokud budou podepsány všechny formality.

11 Proč Česko nemodernizuje tanky T-72 a nakupuje nové stroje?

Tank T-72 v jakékoli verzi a modifikaci je již zcela za zenitem a není možné ho zásadně modernizovat. Jeho koncepce je stará více než půl století. Problémy jsou i s náhradními díly. Nemalou část proto Česko poskytlo Ukrajině a i díky tomu získalo starší verze Leopard 2A4.