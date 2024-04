Po dvaceti letech v EU jsme stále za železnou oponou, míní Zaorálek

Lídr kandidátky SOCDEM do EP Lubomír Zaorálek se na čtvrteční tiskové konferenci tvrdě opřel do české vlády. „Proč neklesají ceny energií v Česku? Kdy začnou klesat? U nás vystoupala cena elektřiny nejvýš, všude kolem klesá, vládo, jak je to možné? Proč máme mít ceny nejvýš?“ ptal se.

„V České republice nefunguje trh, nefunguje regulační úřad a nefunguje vláda, zřejmě to státu vyhovuje, přitom je to jasný útok na občany. Stal se z nás klientelistický stát, který dbá jen na to, aby státní podniky dosahovaly vysokých zisků. Vláda absolutně nefunguje a nestará se o své občany,“ dodal Zaorálek.

Kandidát do Evropského parlamentu poukázal i na oslabování práv zaměstnanců. „Zjednodušíme zaměstnavatelům vyhazování zaměstnanců, prodloužíme zkušební doby a zničíme práva zaměstnanců. Je to alarmující. Tím že budeme dál a dál ničit střední třídu docílíme akorát toho, že se zcela změní společnost,“ varuje.

„Máme dvacáté výročí vstupu do EU, tehdy nám šlo o to, aby se zvyšovala životní úroveň našich občanů. Dvacet let po vstupu stále existuje jakási železná opona mezi státy východní a západní Evropy, jsme úplně jinde v životní úrovni, jinde v platech, máme úplně jiný spotřební koš. Takto rozdělená Evropa nemá smysl, ta má nakročeno k rozpadu,“ upozornil Lubomír Zaorálek.

Podle něj je třeba, aby v Evropském parlamentu zaznívaly skutečné potřeby skutečných lidí a před schvalováním jakýchkoliv změn, se myslelo i na dopady, jaké to bude mít.

Bývalý premiér a eurokomisař Vladimír Špidla ve čtvrtek upozornil na nedostatky důchodové reformy. „V zásadě se dá říct, že to, čemu vláda říká důchodová reforma, je pouze zhoršení situace důchodců teď i v budoucnu – zhoršený výpočet, zhoršená valorizace, zhoršené podmínky pro předčasný důchod, zvyšování počtu chudých důchodců,“ vyjmenoval.

Na základě toho poslala SOCDEM dopis prezidentovi. „Chceme být zařazeni do jednání. Místo tam po ANO je, ale hlavním důvodem je, že chvíli před hlasováním je třeba se na tom podílet, je to celospolečenská záležitost, diskuze o důchodech musí překročit zdi parlamentu,“ míní Špidla.